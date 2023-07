Foto – Shutterstock.com

Atklātas valstis, kurās sievietēm ir vislielākais krūšu izmērs Ieteikt







Kamēr citas, iespējams, uztraucas par savu krūšu formu un izmēru, vairums sieviešu ir iemācījušās nesalīdzināt savas krūtis ar līdzcilvēkiem un slavenībām. Bet vai esat kādreiz aizdomājušās par to, kāds ir jūsu krūšturu bļodiņas izmērs salīdzinājumā ar citām valstīm? Pētnieku komanda ir centusies to noskaidrot, sarindojot vidējos krūšu izmērus visā pasaulē, vēsta “The Sun“.

Viņi izmantoja datus par krūštura izmēriem, lai noteiktu sieviešu krūšu izmēru.

Saskaņā ar statistiku sievietes Norvēģijā ierindojās topa augšgalā ar vidējo izmēru C-D.

Nākamās trīs vietas ieņēma Luksemburga, Islande un ASV ar C-bļodiņas izmēra krūtīm. Un sievietes Apvienotajā Karalistē ierindojās piektajā vietā ar C bļodiņas vidējo rādītāju.

Tikmēr sievietēm Vjetnamā saskaņā ar pētnieku analīzi bija vismazākās krūtis ar vidējo AA rādītāju.

Vācijā bāzētā pētnieku grupa apkopoja datu kopu, veicot aptaujas par krūzīšu izmēriem no vairāk nekā 80 valstīm. Tā kā visā pasaulē tiek izmantotas sešas dažādas krūštura izmēra sistēmas, tās pārveidoja ASV izmēros, lai varētu salīdzināt dažādas valstis.

Pētnieki no “Worlddata.info” arī apkopoja informāciju par vidējo ķermeņa masas indeksu (ĶMI) sievietēm katrā valstī un atklāja, ka valstīm ar lielāku vidējo ĶMI ir arī attiecīgi lielāks krūšu izmērs. “Kopumā ir pārsteidzoši, ka ir valstis, kur arī aptaukošanās ir problēma,” raksta komanda.

Viņi piebilda: “Sievietes krūtis lielā mērā sastāv no taukaudiem un dziedzeriem. Arī krūšu forma ir atkarīga ne tikai no ģenētiskiem faktoriem, bet arī no tauku satura un saistaudu sastāva.”

Analizējot, kāpēc dažādās valstīs bija tik pārsteidzošas atšķirības starp krūšu izmēriem, pētnieki konstatēja, ka tas ir atkarīgs no ģenētikas un klimata.

“Īpaši karstos reģionos organisms patērē daudz lielāku enerģijas daudzumu, lai sevi atdzesētu un uzturētu ķermeņa funkcijas līdzsvarā,” skaidro pētījuma autori.

“Krūšu dziedzeri lielākoties sastāv no taukaudiem, paša organisma enerģijas krājumiem. Ja enerģija tiek ātri patērēta no ķermeņa, nevar veidoties taukaudi.”

Visbeidzot, pētnieki atzīmēja, ka daudzos gadījumos sieviešu krūštura bļodiņu izmēram bija maz sakara ar viņu krūšu faktisko izmēru.

“Visbiežākais iemesls tam ir tas, ka sievietes bieži valkā pārāk mazu krūšturi ar attiecīgi lielāku dekoltē,” viņi paskaidroja.

Pētnieki atzīmēja, ka nabadzīgākās valstīs sievietēm finansiālu iemeslu dēļ var nebūt pieejams krūšturis, kas viņām pieguļ. Savukārt attīstītākajās valstīs sievietes biežāk izmanto specializēto veikalu pakalpojumus, kā rezultātā krūšturis pieguļ labāk.