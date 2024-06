VIDEO. Vulkāns, kas pārsteidz ar elektriski zilu “lavu” Ieteikt







Kawah Ijen vulkāns, kas atrodas Javas salā Indonēzijā, nav līdzīgs nevienam citam uz Zemes. Kawah Ijen sastāv no tīras skābes ezera, un tas gadu gaitā ir kļuvis par sēra ieguves vietu. Pateicoties augstajam sēra saturam, šis vulkāns demonstrē unikālu parādību. Tas izgrūž lavu, kas ļoti atšķiras no parastās sarkanās izkausētās magmas, kas novērojama citos vulkānos. Lava, kas izplūst no šī vulkāna, ir elektriski zilā krāsā.

Kā norādīts BBC žurnālā “Science Focus”, lavas zilo nokrāsu rada degošās sērskābes gāzes. Šīs toksiskās gāzes izplūst no daudzajām vulkāna atverēm temperatūrā līdz 600 °C. Kad šīs karstās gāzes satiekas ar skābekli pildītu gaisu, tās uzliesmo un rada neona zilas liesmas.

Liesmas iegūst savu raksturīgo krāsu parādības dēļ, ko sauc par “elektronisko ierosmi”. Tas ir process, kurā intensīvais siltums, ko rada sēra gāzu degšana, “uzkurina” elektronus sēra atomos. Šis satrauktais stāvoklis ir ārkārtīgi nestabils, liekot elektroniem ātri atgriezties savā “atslābinātajā” stāvoklī, izdalot lieko enerģiju kā gaismu.

Javas vietējie iedzīvotāji šo izrādi dēvē par Api Biri, kas nozīmē “zilā uguns”.