Foto: Lara Barinska

Augu eļļas – dabīgs eliksīrs veselai ādai! Kādu efektu iegūst, tās kombinējot? Ieteikt







Laura Roze, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”

Augu eļļas un sviesti ir vieni no dabiskākajiem un iedarbīgākajiem ādas kopšanas līdzekļiem. To plašais klāsts sniedz bezgalīgas iespējas veidot daudzveidīgus ādas kopšanas līdzekļus. Tās dažādi kombinējot, var iegūt vērtīgus, dzīvus ādas kopšanas produktus visdažādākajām ādas vajadzībām.

Izvēloties eļļas un sviestus ādas kopšanai, visvērtīgākās ir tās, kuras tiek iegūtas dabiskā veidā no augu sēklām, mīkstuma vai kodoliem ar auksto spiešanas metodi, kuras tā arī saucas – auksti spiestas augu eļļas. Ar šādu ieguves veidu eļļā saglabājas maksimāli daudz vērtīgu vielu (tajā skaitā – vitamīni, dabiskie antioksidanti, flavonoīdi, vērtīgas nepiesātinātās taukskābes u. c.), kas ir burtiski dzīvs eliksīrs mūsu ādas kopšanai.

Jebkuras papildu apstrādes, karsēšanas augstā temperatūrā vai pat rafinēšanas laikā sadalās, izgaro vai tiek atdalītas daudzas no tām, jo attīrītai un noplicinātai eļļai ir daudz garāki uzglabāšanas termiņi un neitrāls aromāts (dabiskajām eļļām mēdz būt neierasti aromāti, bet, lietojot tās ikdienā, tie kļūst pat patīkami).

Der zināt, ka naftas izcelsmes eļļas (jā, tās mēdz būt arī zīdaiņu ķermeņa eļļu sastāvos, lūpu balzamos un ķermeņa sviestos) veido ikdienas kopšanā ādai nevēlamu aizsargplēvīti. Ādā tiek izjauktas un kavētas dabiskās ādas funkcijas, kas ilgstošā lietošanas periodā veicina gan ātrāku novecošanos, gan pasliktina ādas izskatu un izjauc dabiskos ādas aizsargprocesus, radot alerģiskas, sakairinātas un jutīgas ādas problēmas.

Kāpēc svarīgi kombinēt

Foto: Lara Barinska

Augu eļļas un augu sviesti molekulāri ir ļoti līdzīgai ādas dabiski radītajam aizsargslānim jeb sebumam. Tās ļoti labi un arī dziļi iesūcas ādā, atbalsta ādas aizsargfunkcijas un veicina ādas šūnu dabisku darbību.

Katra augu eļļa un sviests ir unikāls un atšķiras ar savu taukskābju sastāvu un to savstarpējām proporcijām. Taukskābes iedalās:

piesātinātās (piemēram, laurīnskābe, palmitīnskābe, stearīnskābe)

un nepiesātinātās (piemēram, eļļskābe (omega-9), linolskābe (omega 6), alfa-linolēnskābe (omega 3)).

Ādai vajadzīgas un labas ir abas, atkarībā no ādas prasībām. Piesātinātās taukskābes ir stabilas pret oksidēšanos (nereaģē ar skābekli, tātad nebojājas tā ietekmē un ilgāk uzglabājamas), palīdz ādai veidot tādu kā elpojošu aizsargslānīti, āda ir ilgāk mitrināta, pabarota un pasargāta no apkārtējās vides kairinājumiem, bet tās paliek ādas virsējā slānī.

Savukārt nepiesātinātās taukskābes spēj nokļūt dziļāk ādas slāņos, stimulēt šūnu dabiskos vielmaiņas un atjaunošanās procesus. Tās mitrina dziļāk, dziedē un nomierina sakairinātu ādu, bet ir nestabilas skābekļa klātbūtnē un ātrāk oksidējas (bojājas, īsāki derīguma termiņi), kā rezultātā rodas nevēlami blakusprodukti eļļa (atpazīst pēc tā, ka smaržo pēc vecas eļļas), kas nav veselīgi, nedz lietojot iekšķīgi, nedz uz ādas.

Katra eļļa un augu sviests satur gan piesātinātās, gan nepiesātinātās taukskābes, dažās dominē vienas, bet citās – otras. Taukskābju veidi un to procentuālais daudzums nosaka gan eļļas konsistenci, gan iesūkšanās ātrumu, gan tās stabilitāti saules ietekmē un ar skābekli. Tāpēc ir svarīgi un arī vērtīgi kombinēt eļļas un sviestus, ar dažādām iedarbībām, lai iegūtu plaša spektra iedarbības kosmētikas produktu. Tas nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu tām funkcijām, par ko āda pati nespēj konkrētā brīdī parūpēties.

Kuras eļļas kombinēt?

Lai šeit ievietotu katras eļļas detalizētu sastāva un iedarbību aprakstu*, būtu vajadzīgs speciālizlaidums. Šoreiz mērķis bija radīt nelielu ieskatu augu eļļu kombinēšanas nozīmīgumā, lai jums būtu iespēja izmēģināt kombinēšanas efektivitāti. Esmu sagatavojusi dažu populārāko augu eļļu un sviestu ieteikumus dažādiem ādas tipiem (skaties tabulu zemāk). Veidojot kombināciju no šīs tabulas vai pagatavojot pēc dotajām receptēm, tev būs jau pilnvērtīgi produkti tavai ādai ar samērā plaši nosegtu tauk-skābju spektru tajā.

Šīs eļļas un sviestus papildina ar aktīvo vielu eļļām, tādām kā dzērveņu sēklu, kivi sēklu, aveņu sēklu, upeņu sēklu, granātābolu sēklu, naktssveces, mežrozīšu u. c. Tās ir tā sauktās sausās un pussausās eļļas, ļoti bagātas ar nepiesātinātajām taukskābēm. Kombinējot tiek iegūti pilnvērtīgi ādas kopšanas produkti. Populārākās ādas kopšanā:

naktssveces eļļa īpaši ieteicama sausai, zvīņainai, nelīdzenai, iekaisušai un dermatīta skartai ādai,

mežrozīšu sēklu eļļa stimulē bojātas ādas atjaunošanos, stiprina ādas elastību, regulē mitruma līdzsvaru un tauku dziedzeru funkcijas,

smiltsērkšķu eļļai ir ādu atjaunojošas un pretiekaisuma īpašības, tā dziedē bojātu, sasprēgājušu ādu,

savukārt burkānu eļļa veicina šūnu dalīšanos, mazina sīko krunciņu veidošanos un uzlabo vispārējo ādas stāvokli.

Divas pēdējās lieto ļoti mazās devās, jo tām ir spilgti oranža krāsa.

Kombinācijai papildus pievienojot augu izvilkumus eļļā (macerātus), tai ir gan dziedniecisks efekts (jo produkts iegūst konkrētā auga dziedinošās īpašības), gan profilaktiski tiek uzturēts veselīgs ādas stāvoklis.

Eļļas izvilkumus taisa no tiem augiem, kuriem ir augsts ēterisko eļļu un eļļā šķīstošo vielu saturs, tādiem kā: kliņģerītes un asinszāle (no svaigām), raudene, kumelīte, pelašķis, liepziedi, samtenes, rozes, vīgriezes u. c. (no kaltētām).

Kombinēšanas piemērs: izvēlies savu ādas tipu vai ādas vajadzību un kombinē vienu no tām ar vienu universālo eļļu vai sviestu. Tad papildini ar aktīvajām eļļām un saviem izvilkumiem. Savas eļļu kombinācijas var arī bagātināt ar ēteriskajām eļļām un E -vitamīnu.

* Vairāk recepšu ierosmei un augu eļļu aprakstus atradīsi Calendula.lv

Foto: Lara Barinska

Ādas tips un/vai vajadzība Piemērotā bāzes eļļa, sviests

Jebkuram ādas tipam, universālas bāzes eļļas un sviesti mandeļu eļļa, jojobas eļļa un šī sviests

Sausai, nobriedušai, elastību zaudējušai ādai argāna eļļa, kviešu asnu eļļa un avokado eļļa

Ļoti sausai, sakairinātai, pat sasprēgājušai ādai sezameļļa, olīvu eļļa, kokosriekstu eļļa un kakao sviests

Jaukta tipa, problemātiskai ādai aprikožu kauliņu eļļa, vīnogu kauliņu eļļa un saflora eļļas, mango sviests

Barojoša, ādas elastību uzlabojoša eļļa augumam

Piemērota sausai ādai, kā arī bērniņa gaidību laikā un pēc dzemdībām vēdera ādas kopšanai.

30 ml mandeļu eļļas,

10 ml kviešu asnu eļļas,

10 ml naktssveces eļļas

Atjaunojoša eļļa sejai

Sausai, nobriedušai, nogurušai sejas ādai.

10 ml jojobas eļļas,

10 ml avokado eļļas,

10 ml mežrozīšu kauliņu eļļas,

10 pilieni burkānu eļļas

Mīkstinošs balzams sausai ādai

Piemērots lūpu, pēdu/papēžu, roku kopšanai. Pagatavošana: saudzīgi ūdens peldē līdz 40 grādiem izkausē šī sviestu, tad pievieno eļļas. Kārtīgi samaisi un pildi krēma trauciņā.

35 g šī sviesta,

5 g kokosriekstu eļļas,

10 g kliņģerīšu izvilkuma eļļā (vai cita)

Dziedējošs masāžas sviests gabaliņā

Foto: Lara Barinska

Sausu, sprēgājošu roku un pēdu masāžai.

Pagatavošana: karsta ūdens peldē izkausē bišu vasku sezama eļļā, tad pievieno kakao sviestu un to izkausē karstajā maisījumā. Kad kakao sviests izkusis, pievieno smiltsērkšķu eļļu, pildi silikona mini kēksiņu formiņās un ļauj sacietēt līdz rītam. Pirms izņemšanas uz brīdi ievieto saldētavā.

10 g bišu vaska,

20 ml sezama eļļas,

5 g šī sviesta,

35 g kakao sviesta,

25 pilieni smiltsērkšķu eļļas

!! Ja redzi uz kosmētikas iepakojuma sastāva sarakstā šīs vielas, tad zini – tās ir naftas izcelsmes: Mineral oil, Paraffinum (Album, Flavum, Liquidum), Petrolatum (Base, Siloxane), Vaseline u.c.

!! Ikdienas lietošanai aktīvo vielu eļļas un izvilkumus eļļā pievieno pie bāzes eļļām 10–20%. Sakairinātas ādas dziedināšanai un kopšanai – līdz 30%.