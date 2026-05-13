FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

Baibas Sipenieces-Gavares izteikumi “Koru karos” nonāk zem lupas – par ne līdz galam saprotamu joku viņa aizskar rēzekniešus 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
17:18, 13. maijs 2026
Kokteilis

Pagājušās svētdienas izskaņā un vairākus mēnešus pirms tam daudzi latvieši aktīvi sekoja līdzi šovam “Koru kari 2”. Svētdienu vakaros vairs nebija jādomā, kādu filmu vai seriālu skatīties televīzijā – bija jātur īkšķi par saviem favorītkoriem.

Kokteilis
Šīs profesijas patiešām eksistēja padomju laikos: tagad tās daudziem atgādina absurdu komēdiju
“Kad ieraudzīju, iepletu acis!” Pircēji diskutē par jaunajiem “Lidl” produktiem; tādus nekur citur iegādāties nav iespējams 68
Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Lasīt citas ziņas

Svētdien tapa skaidrs šīs sezonas uzvarētājs – Preiļu purpura koris. Otrajā vietā palika Ikšķiles saules koris, bet bronzas cienīgs bija Madonas zaļais koris.

Lai arī pēdējā šova tiešraidē tika akcentēts, ka “Koru kari” ir svētki, ne visa sezona noritēja bez pārpratumiem – laikraksts “Rēzeknes Vēstis” bija iesniedzis sūdzību Latvijas Mediju ētikas padomē par TV3 raidījuma “Koru kari” trešo epizodi šī gada 15. martā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Medijs: Tramps iznīcinājis ļoti svarīgu instrumentu miera panākšanai
Veselam
Ar dzīvībai bīstamo hantavīrusu var inficēties jebkur Eiropā: SPKC brīdina, kā izvairīties no saslimšanas
TV24
VIDEO. “Es apzinos, ka būs izaicinājumi un riski” – ekspresintervija ar aizsardzības ministra amata kandidātu Raivi Melni

Kā vēstīts padomes mājaslapā, laikraksts iebilda pret raidījuma dalībnieces Baibas Sipenieces-Gavares pausto, proti, piektdien, 13. datumā, uz viņas radio galda esot atradies laikraksts “Rēzeknes Vēstis”, kuru viņa raksturoja kā “ļoti konservatīvu avīzi”, piebilstot, ka, viņasprāt, “tur puse atvēlēta baznīcai, otra puse – pašvaldības slavēšanai”, un laikraksts šajā gadījumā esot “atkāpies no saviem principiem”, publicējot kora fotogrāfiju ar aicinājumu balsot. Laikraksts uzskatīja, ka minētie apgalvojumi ir nepatiesi, nepamatoti un sabiedrībā rada maldinošu priekšstatu par laikraksta “Rēzeknes Vēstis” redakcionālo politiku, darbības principiem un profesionālo reputāciju.

Ētikas padome secināja, ka notikušo iespējams vērtēt no vairākiem skatpunktiem. Ņemot vērā vairākiem Ētikas padomes locekļiem zināmo “Rēzeknes Vēstis” kritisko attieksmi pret Rēzeknes pašvaldību, kā arī tā sniegto informāciju, Ētikas padomei raidījumā izskanējušais apgalvojums par laikraksta redakcijas politiku nešķita patiess. Tomēr ne mazāk būtisks Ētikas padomei šķita izteikumu avota statuss, izteikumu konteksts un raidījuma formāts. Baiba Sipeniece-Gavare profesionāli darbojas kā izklaidētāja un humoriste, tāpēc viņas izteikumu iespējams uzskatīt kā joku, kura mērķis ir izklaidēt un smīdināt publiku. Arī pats izteikums: “tur puse atvēlēta baznīcai, otra puse – pašvaldības slavēšanai” nepārprotami liecina par pārspīlējumu. “Koru kari” ir arī izklaides raidījums, kurš tiek pārraidīts tiešraidē, un to neveido žurnālisti.

Raidījuma vadītājs nav žurnālists, arī izteikuma autore ir raidījuma viešņa, nevis TV3 žurnāliste, un no viņas tiek gaidīts viņas profesionālajai darbībai raksturīgais humors. Šādā situācijā medijam, pat ja tas vēlētos to darīt, ir praktiski neiespējami ietekmēt Baibas Sipenieces-Gavares joku kvalitāti, izvērtēt joka pamatotību un argumentēti apšaubīt. No cita izteikumu avota, cita žanra raidījumā vai rakstā šāds izteikums, iespējams, varētu tikt vērtēts kā medija redakcijas pausta vai kontrolē esoša informācija. Tomēr šajā gadījumā Ētikas padome neuzskatīja, ka medijs būtu pārkāpis ētikas kodeksu. Notikušo tā uzskata par atsevišķu gadījumu ar pretrunīgi vērtētu, laikrakstam sāpīgu un, ļoti iespējams, netaisnīgu joku izklaides raidījumā, nevis apzinātu vai sistemātisku pieeju ziņu izplatīšanai medijā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Nu gluži kā tāds mīlnieku pāris! Sipeniece-Gavare publicē mīļu foto ar skatuves partneri
“Varbūt visiem vajadzētu samest tos 30 miljonus?” Baiba Sipeniece-Gavare vīlusies pēc “airBaltic” dāvanu kartes iegādes
Kokteilis
FOTO. Noskaidrots šova “Koru kari” šīs sezonas skanīgākais koris!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.