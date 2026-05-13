Baibas Sipenieces-Gavares izteikumi “Koru karos” nonāk zem lupas – par ne līdz galam saprotamu joku viņa aizskar rēzekniešus 0
Pagājušās svētdienas izskaņā un vairākus mēnešus pirms tam daudzi latvieši aktīvi sekoja līdzi šovam “Koru kari 2”. Svētdienu vakaros vairs nebija jādomā, kādu filmu vai seriālu skatīties televīzijā – bija jātur īkšķi par saviem favorītkoriem.
Svētdien tapa skaidrs šīs sezonas uzvarētājs – Preiļu purpura koris. Otrajā vietā palika Ikšķiles saules koris, bet bronzas cienīgs bija Madonas zaļais koris.
Lai arī pēdējā šova tiešraidē tika akcentēts, ka “Koru kari” ir svētki, ne visa sezona noritēja bez pārpratumiem – laikraksts “Rēzeknes Vēstis” bija iesniedzis sūdzību Latvijas Mediju ētikas padomē par TV3 raidījuma “Koru kari” trešo epizodi šī gada 15. martā.
Kā vēstīts padomes mājaslapā, laikraksts iebilda pret raidījuma dalībnieces Baibas Sipenieces-Gavares pausto, proti, piektdien, 13. datumā, uz viņas radio galda esot atradies laikraksts “Rēzeknes Vēstis”, kuru viņa raksturoja kā “ļoti konservatīvu avīzi”, piebilstot, ka, viņasprāt, “tur puse atvēlēta baznīcai, otra puse – pašvaldības slavēšanai”, un laikraksts šajā gadījumā esot “atkāpies no saviem principiem”, publicējot kora fotogrāfiju ar aicinājumu balsot. Laikraksts uzskatīja, ka minētie apgalvojumi ir nepatiesi, nepamatoti un sabiedrībā rada maldinošu priekšstatu par laikraksta “Rēzeknes Vēstis” redakcionālo politiku, darbības principiem un profesionālo reputāciju.
Ētikas padome secināja, ka notikušo iespējams vērtēt no vairākiem skatpunktiem. Ņemot vērā vairākiem Ētikas padomes locekļiem zināmo “Rēzeknes Vēstis” kritisko attieksmi pret Rēzeknes pašvaldību, kā arī tā sniegto informāciju, Ētikas padomei raidījumā izskanējušais apgalvojums par laikraksta redakcijas politiku nešķita patiess. Tomēr ne mazāk būtisks Ētikas padomei šķita izteikumu avota statuss, izteikumu konteksts un raidījuma formāts. Baiba Sipeniece-Gavare profesionāli darbojas kā izklaidētāja un humoriste, tāpēc viņas izteikumu iespējams uzskatīt kā joku, kura mērķis ir izklaidēt un smīdināt publiku. Arī pats izteikums: “tur puse atvēlēta baznīcai, otra puse – pašvaldības slavēšanai” nepārprotami liecina par pārspīlējumu. “Koru kari” ir arī izklaides raidījums, kurš tiek pārraidīts tiešraidē, un to neveido žurnālisti.
Raidījuma vadītājs nav žurnālists, arī izteikuma autore ir raidījuma viešņa, nevis TV3 žurnāliste, un no viņas tiek gaidīts viņas profesionālajai darbībai raksturīgais humors. Šādā situācijā medijam, pat ja tas vēlētos to darīt, ir praktiski neiespējami ietekmēt Baibas Sipenieces-Gavares joku kvalitāti, izvērtēt joka pamatotību un argumentēti apšaubīt. No cita izteikumu avota, cita žanra raidījumā vai rakstā šāds izteikums, iespējams, varētu tikt vērtēts kā medija redakcijas pausta vai kontrolē esoša informācija. Tomēr šajā gadījumā Ētikas padome neuzskatīja, ka medijs būtu pārkāpis ētikas kodeksu. Notikušo tā uzskata par atsevišķu gadījumu ar pretrunīgi vērtētu, laikrakstam sāpīgu un, ļoti iespējams, netaisnīgu joku izklaides raidījumā, nevis apzinātu vai sistemātisku pieeju ziņu izplatīšanai medijā.