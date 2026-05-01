1. un 2.maijā Siguldā notiek ikgadējā stādu parāde, kas pulcē plašu interesantu pulku ne tikai no Latvijas vien – tirgū bieži dzirdamas arī citas valodas, jo īpaši igauņu.
Arī šodien laika apstākļi lutina, Svētku laikums ir pārpilns ar cilvēkiem un skaistajiem zaļumiem. Bet kādas ir cenas? Lai to noskaidrotu, devos turp un izveidoju fotoreportāžu. Tā, protams, ir vien daļēja. Fiksēju vien stādus, kuriem norādītas cenas. Uz vietas sortiments ir vēl daudz plašāks.
Uz Stādu parādi droši var doties kopā ar ģimeni, jo padomāts arī par atrakcijām bērniem, izklaides un gardumu zonu, kā arī dažādu dārza tehniku, kurai te tiek piedāvātas izdevīgas cenas.
Zemāk informācija par pasākumu no ziņu aģentūras LETA.
Šodien Siguldas Svētku laukumā sākas 22. Latvijas Stādu parāde, aģentūru LETA informēja pasākumu koordinatore Ieva Damberga.
Šogad Latvijas Stādu parādē plānota plaša dalībnieku pārstāvniecība – paredzēts, ka tajā piedalīsies ap 150 stādu audzētāju no visiem Latvijas reģioniem, kā arī kopumā līdz 300 tirgotāju un dalībnieku.
Latvijas Stādu parāde tradicionāli pulcē stādu audzētājus, dārzkopības entuziastus un ģimenes no visas Baltijas, sākot dārza sezonu. Parādes galvenā un nemainīgā iezīme ir tās princips, ka tiek demonstrēti un tirgoti tikai Latvijā audzēti stādi. Tie ir augi, kas audzēti vietējo stādu audzētāju saimniecībās, piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un balstīti ilggadējā profesionālajā pieredzē, uzsver Damberga.
Šogad apmeklētājiem būs pieejams plašs Latvijā audzētu stādu klāsts – augļu koki, ogulāji, zemeņu stādi, dekoratīvie koki un krūmi, vasaras un daudzgadīgās puķes, zālveida ziemcietes, gumpuķes un sīpolpuķes, garšaugi un citi dārza augi. Līdzās stādu audzētājiem būs amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kā arī dārza preču un tehnikas piedāvājums.
Līdz šim lielākais fiksētais apmeklētāju skaits Latvijas Stādu parādē bijis aptuveni 30 000 apmeklētāju. Visvairāk parādi iecienījuši pircēji no Igaunijas un Somijas, taču pēdējo gadu laikā uz Latviju pēc vietējiem stādiem dodas arī pircēji no Lietuvas.
Stādu parādes pasākuma koordinatore Damberga norāda, ka Lietuvas tirgū ir liels stādu piedāvājums no Polijas, tāpēc lietuvieši dodas uz Latviju, lai iegādātos Latvijā audzētos stādus.
Latvijas Stādu parāde ir tirdzniecības vieta un platforma zināšanu apmaiņai. Apmeklētājiem ir iespēja satikt audzētājus, uzdot jautājumus un saņemt padomus par augu izvēli, stādīšanu un kopšanu. Pasākuma programma paredz aktivitātes visai ģimenei – bērniem būs pieejamas radošās darbnīcas, meistarklases, konkursi un citas aktivitātes.
Gadu gaitā organizatoriem izveidojušās arī savas tradīcijas. Viena no tām ir stādu garderobe, kas nodrošina iespēju apmeklētājiem ērti uzglabāt iegādātos stādus līdz mājup došanās brīdim mājup, kā arī saņemt palīdzību to nogādāšanā līdz transportam. Šogad pasākuma laikā notiks arī labdarības augu izsole, kuras ieņēmumi tiks novirzīti daudzfunkcionālā sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem “Atver durvis Betānijā” sporta laukuma izveidei.
Papildus stādu piedāvājumam apmeklētājiem būs kultūras programma, kas top sadarbībā ar Siguldas novada Kultūras un tūrisma centru un vietējiem amatiermākslas kolektīviem.
Pasākumu organizē Stādu audzētāju biedrība – nozares organizācija, kas vairāk nekā 20 gadu laikā izveidojusi Stādu parādi par dārzkopības nozares notikumu un tradīciju. Biedrība ir arī pasākuma idejas autore un zīmola “Stādu parāde” turētāja.
Ieeja pasākumā un autostāvvietas būs bez maksas.