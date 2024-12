Foto: Anda Krauze

Ir daudz cilvēku, kuriem ir bail no zirnekļiem. Viņi saprot to briesmīgo sajūtu, kad mazo, nejauko radījumu gribas maksimāli ātri dabūt prom no acīm, kam nereti tiek izmantots arī tualetes pods. Bet zinātāji iesaka neizmantot šo opciju!

Zirnekļus nav vēlams noskalot tualetes podā, jo vairākas to sugas ūdenī spēj izdzīvot pat ilgāk par sundu, kas nozīmē, ka viņi var rāpties atpakaļ uz mājokli, un tādā gadījumā šoks būs vēl lielāks.

Līdzīga iemesla dēļ zirnekļus neiesaka sūkt arī putekļusūcējā. Abi šie varianti ir arī ļoti nehumāni pret šiem kukaiņiem.

Bet ko tad darīt? Kā atbrīvoties no mazā “ienaidnieka”?

Vispirms jāatceras, ka Latvijā sastopamie zirnekļi neko sliktu cilvēkam nedara, tie ir pat noderīgi mums, jo tie atbrīvo telpas no mazākiem kukaiņiem. Vislabākais un ieteicamākais veids, kā atbrīvoties no zirnekļa, ir noķert to glāzē un nogādāt ārpus telpām.

Zirnekļu nīdējiem savās telpās der turēt lavandu, izrādās, zirnekļiem ļoti nepatīk šī smarža. Līdzīga iedarbība ir piparmētru un eikaliptu aromātiem, tie aizbiedē arī mušas un odus.