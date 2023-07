Siguldas parkā noticis pikniks “L’elegante Pop-Up Picnic”

Baltā piknika nedēļa ir klāt! Jau devīto gadu turpinās skaistā tradīcija







Jau devīto vasaru elegantās un iedvesmojošās pop-up piknika vakariņas “ Pop–Up Picnic” turpinās skaisto tradīciju, kad kādā slepenībā turētā vietā tiks uzburts baltais pikniks.

Šovasar pasākums notiks 19.jūlijā. Ik vasaru pikniks ir gaidīts notikums, kas daudziem tā dalībniekiem ir kļuvis par skaistu satikšanās tradīciju. Vakara gaitā pasākuma viesus sagaidīs dzīvās mūzikas koncerts ar Dināras Rudānes uzstāšanos , par deju mūziku rūpēsies dīdžejmeitene un Latvijas Radio 5 personība Linda Samsonova.

Kā ierasts būs arī daudzi pārsteigumi no pasākuma atbalstītājiem. Piedaloties dažādās aktivitātēs, viesi varēs laimēt vērtīgas balvas no tādiem zīmoliem kā Lexus, Lavazza un Banga & Olufsen. Viesiem pie vakariņām būs iespēja nodegustēt “Casa Charlize Floreale” vīnu no Itālijas dienvidiem, bet par vasarīgiem kokteiļiem rūpēsies Konenburg 1664 Blanc un Monin profesionālie bārmeņi.

Savukārt Electrolux viesus cienās ar turpat uz vietas svaigi ceptiem kruasāniem. Tradicionāli būs arī austeres un šampanietis!

Baltās pop-up piknika vakariņas aizsākās 2015. gadā ar mērķi radīt īpašu notikumu, kas motivētu draugus un ģimenes locekļus satikties, lai uz brīdi aizmirstu par mūžīgo steigu un kopīgi izbaudītu vienkāršas lietas, kas priecē ikvienu – nesteidzīgas sarunas un kopā būšanu, baudot ģimeni un draugus vienojošas vakariņas neierastā vietā.