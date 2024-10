Princis Harijs savos memuāros “Liekais” atklāja, ka nevainību zaudējis 17 gadu vecumā ar kādu vecāku sievieti, kurai ļoti patika zirgi, un viņa izturējusies pret viņu kā pret jaunu ērzeli, ziņo “Tyla“. Neilgi pēc tam baumu dzirnavās tika ierauta britu aktrise un modele Elizabete Hērlija, kuru daudzi uzskatīja par “vaininieci”. Kādā intervijā viņa komentējusi izskanējušo informāciju.

Harijs aprakstīja savu pirmo pieredzi šādi: “Ātrais brauciens, pēc kura viņa iesita man pa muguru un aizsūtīja ganīties. Starp daudzajām lietām, kas tajā bija nepareizi: tas notika laukā, aiz rosīga kroga. Acīmredzot, kāds mūs bija redzējis.”

Šā gada sākumā raidījumā “Watch What Happens Live” 59 gadus vecā Hērlija komentēja cilvēku runas, ka šī noslēpumainā sieviete bijusi tieši viņa. “Tas ir smieklīgi! Viņš teica, ka viņa bija angliete, kas ir vecāka par viņu, un tas notika Glosteršīrā. Un cilvēki uzreiz iedomājās: “Ak, tā taču ir Elizabete!” Tas ir absurds!”

Viņa arī atklāja raidījuma vadītājam, ka savā dzīvē nekad nav princi Hariju satikusi. Daži domāja, ka tā varētu būt viņa, velkot paralēles ar viņas aizraušanos ar zirgiem. 2011. gadā viņa pārdeva karalienei Elizabetei II trīs gadus vecu ķēvi vārdā “Memory”. Tomēr, kā iepriekš vēstījām, aktrise un modele šīs baumas pilnībā noraidīja.

#PrinceHarry Elizabeth Hurley reacts to theories she took Prince Harry’s virginity

The Duke of Sussex reflected on what he referred to as a “quick romp” with an older woman in his memoir, “Spare,” which hit shelves in January 2023.https://t.co/cN7qBHreQW pic.twitter.com/dwmyRDP7Mi

— Brightly (@BrightlyAgain) April 4, 2024