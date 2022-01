Liepājas un Ižui latviešu kultūras centra pārstāvji ar Latvijas un Liepājas pilsētas karogiem pieņemšanā Ižui pilsētas pašvaldībā (no kreisās): Ižui domes juriste, Ižui Latviešu kultūras centra valdes locekle Mariana Sala, Ižui Latviešu kultūras centra prezidents Jonas Sala, centra pārstāvis Edmars Grims-Bergs, Ižui pilsētas mērs Andrejs Simanskis, pilsētas domes kultūras nodaļas vadītājs Noels Torkvato, liepājniece Kristīne Kārkliņa un viņas dzīvesbiedrs un deju partneris Aigars, Ižui mēra padomnieks. Foto: Kristīna Kārkliņa

Brazīlijas latvieši tiek pie savas galvaspilsētas Ieteikt







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru aizvadītā gada nogalē parakstīja Nacionālā kongresa pieņemto likumu par nacionālās etnisko piederību galvaspilsētas titula piešķiršanu nelielajai Ižui pilsētai, kurā dzīvo 85 tūkstoši iedzīvotāju un kura atrodas Riugrandi du Sulas štatā.

Tur pirms 131 gada apmetās pirmie latvieši, vairāk nekā 40 ģimenes, pārsvarā no Kurzemes. Bet vēlāk – 20. gadsimta 20. gados – uz Brazīliju labākas dzīves meklējumos devās jau liela latviešu grupa.

Tas, ka Ižui pilsētai piešķirts šāds statuss, ir arī tur dzīvojošo latviešu pēcteču nopelns, jo viņi joprojām uztur latviskās kultūras, arī ēdienu gatavošanas tradīcijas, izveidojuši Dienvidamerikā vienīgo latviešu tautisko deju kopu “Staburags”, kas piedalījusies Dziesmu un deju svētkos Latvijā, meiteņu ansam­bli, kas dzied latviešu tautas dziesmas, mācās latviešu valodu un regulāri aicina ciemos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus no Latvijas.

Šī pilsēta un tās apkārtne ir īpaša ar to, ka pirms pandēmijas ik gadu no 12. līdz 29. oktobrim Ižui pašvaldība kopā ar štata administrāciju klātienē rīkoja etnisko festivālu FENADI, kurā iekļāva gan plašu kultūras programmu, gan arī tautsaimniecības izstādi.

Savos tautas tērpos uz skatuves nāca vācieši, japāņi, itālieši, arābi, poļi, holandieši un citi, pavisam 13 tautību jeb etniku, kā to dēvē Ižui latvieši, pārstāvji – tumšmataini un gaišmataini, ar dažādu asiņu sajaukumu. Festivāla norises vietā latviešiem ir arī sava māja (Centro cultural Leto), kuru sāka celt 1987. gadā no Brazīlijas cietkoka, par paraugu ņemot Brīvdabas muzeja celtnes no fotogrāfijām. Ar savām rokām un par saviem līdzekļiem to uzbūvēja pāris mēnešos – no jūnija līdz oktobrim. Vēlāk gan māju paplašināja, lai tajā var pulcēties ap 200 cilvēku.

Pēdējos divus gadus pieminētais festivāls notika attālināti, un gan vienā, gan otrā ar uzrunu un priekšlasījumu uzstājās Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde. Šogad FENADI gan tiek plānots klātienē.

Nesen Ižui, pateicoties Riugrandi du Sulas štata un Ižui pilsētas pašvaldības, kā arī Liepājas pilsētas domes un Liepājas Universitātes vadības finansiālam atbalstam, viesojās Liepājas Universitātes tautisko deju kopas “Banga” vadītāja Kristīne Kārkliņa un viņas dzīvesbiedrs un deju partneris Aigars. Viņi kopā ar deju kopu “Staburags” iestudēja vairākas tautiskās dejas no Dziesmu un deju svētku repertuāra. Abi viesi tika laipni uzņemti Ižui pašvaldības administrācijā.

Liepājniekus ar Ižui saista vēl kāds fakts – ir noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas un Ižui universitātēm. Arī Ižui kultūras centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Liepājas Universitāti un aktīvi sadarbojas ar Kurzemes biznesa inkubatoru.