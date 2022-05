Foto: Anda Krauze

Burvju mākslinieks it visā! Iluzionista Valdemāra Weisa stila padomi Ieteikt







Andris Tiļļa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Maģiski sašņorēt kurpju saites, no kurpes izburt skatītāju iedomāto spēļu kārti, likt atkal iemirdzēties pirkstā gredzenam, publikas acu priekšā vienā mirklī nomainīt kādu no apģērba gabaliem… Ne to vien spēj programmētājs, iluzionists Valdemārs Weiss, kuru satiku Kalnciema ielas tirdziņā.

Foto: Anda Krauze

Viņš ir izcili gara auguma – 1,96 m. Vai tiešām Valdemāram ir kāds īpaši pielāgots spectērps, lai īstenotu savus trikus? “Kā redzat, ģērbjos klasiski, nereti arī alternatīvi, jo cienu smago rokmūziku. Līdzi man ir šis mazais čemodāniņš ar nepieciešamajiem priekšmetiem. Ar trikiem aizraujos jau kopš septiņu gadu vecuma, ieinteresēja Ēriha Kestnera grāmata “Mazais cilvēks”, kurā galvenajam tēlam kabatā mājo mazais cilvēciņš. Sākotnēji trikus apguvu pašmācībā, pēcāk jau pie speciālistiem, tostarp ārzemēs. Esmu vairāku starptautisku iluzionistu klubu biedrs, par mani vairāk varat uzzināt internetā “iluzionists.lv”.”

Foto: Anda Krauze

Valdemārs uzstājies vairāk nekā 16 valstīs, ar savu meistarību ir pārsteidzis arī divus Latvijas valsts prezidentus un ir vienīgais iluzionists pasaulē, kas uztājies 7–12 kilometru augstumā virs zemes lidmašīnās “Boeing 737-300” un “Boeing 737-500”. Viņa spēju pamatā ir izveicība, pirkstu veiklība, ķermeņa valoda un psiholoģija.