Būsi izvēles priekšā! Horoskopi 29.oktobrim Ieteikt







Auns

Šī ir lieliska diena, lai uzsāktu jaunus uzdevumus, projektus un pat biznesu. Bet tev ir jāsasniedz mērķis pakāpeniski, nesteidzoties. Izstrādā plānu un pieturies pie tā! Darbā palīdzēs optimisms, vēlme uzņemties jebkuru darbu un pašapziņa. Romantiskās attiecībās centies būt maigāks un meklē kompromisu.

Vērsis

Šī būs dāsna diena! Tu saņemsi atlīdzību par savu darbu. Tev būs iespēja atpūsties, uzkrāt spēkus un gūt jaunu pieredzi. Neesi skops, nopērc kaut ko saviem mīļajiem! Ja esi brīvs tevi sagaida interesanta tikšanās.

Dvīņi

Tev būs daudz darba, bet rezultāts tevi iepriecinās! Zvaigznes sola labu peļņu un mērķu sasniegšanu. Neesi slinks, bet tomēr atsakies no papildu atbildības. Un neaizmirsti par savu veselību. Nāksies lavierēt starp darbu un atpūtu. Būtu labi nodarboties ar peldēšanu un vieglu vingrošanu. Personīgajās attiecībās centies domāt ne tikai par sevi.

Vēzis

Lai iegūtu to, ko vēlies, tev vajadzētu būt centīgākam un meklēt radošu pieeju problēmas risināšanai. Tas varētu daudz ko mainīt. Tev nevajadzētu pieņemt ātrus lēmumus. Vispirms visu pārdomā, analizē! Šī ir piemērota diena, lai darītu lietas, kuras esi atlicis.

Lauva

Tev būs smagi jāstrādā. Bet tas palīdzēs sasniegt mērķi. Tava autoritāte kolēģu un ģimenes lokā var pieaugt. Laba diena kontaktu paplašināšanai, tas var radīt jaunu biznesa sadarbību. Īpaši veiksmīga diena būs radošām personībām. Būs laba iespēja savu hobiju pārvērst biznesā.

Jaunava

Tev jābūt drosmīgākam un jāizvirza sev grūti mērķi, vienlaikus pieliekot visas pūles, lai mērķi sasniegtu. Neatsakies no darba, kas no pirmā acu uzmetiena tev šķiet neizpildāms. Veiksme būs tavā pusē, bet tava nepārdomātā rīcība var to atbaidīt. Tāpēc analizē to, ko dari! Atsakies no impulsīvām rīcībām. Tas labi ietekmēs biznesa un finanšu sfēru. Personīgajā dzīvē var notikt patīkami pārsteigumi.

Svari

Šodien svarīgu lomu spēlēs tavi sakari. Pateicoties tiem, tu gūsi panākumus. Un tas, kas iepriekš neizdevās, tev kļūs reāls un realizējams. Nebaidies no lielas konkurences. Tu varēsi uzvarēt jebkurā dzīves cīņā. Galvenais ir novest visas savas lietas līdz loģiskam noslēgumam. Radinieki var sniegt praktiskus padomus.

Skorpions

Parādi cilvēkiem savus talantus un to, ka esi daudzpusīgs cilvēks. Piemērots laiks, lai uzsāktu mācības un apgūtu jaunas prasmes, kas noderēs darbā. Taču tajā pašā laikā jāatceras, ka tikai čakliem cilvēkiem būs jaunas iespējas. Nekas nenotiks, ja tu vienkārši gulēsi uz dīvāna un gaidīsi brīnumus. Jāuzņemas iniciatīva, jāiepazīstas ar noderīgiem cilvēkiem, jāuztur kontakti.

Strēlnieks

Gribēsi sākt meklēt dzīves jēgu, mainīt attieksmi pret notikumiem un uzskatiem. Un tas galu galā sniegs morālu gandarījumu. Iespējams, būsi izvēles priekšā. Tā var būt izvēle gan personīgajā dzīvē, gan darbā. Šajā dienā ir labi saņemt informāciju un mācīties. Neļauj nenoteiktībai tevi pārņemt, risinot svarīgus jautājumus.

Mežāzis

Tu vari sajust spēka, enerģijas, iedvesmas pieplūdumu, lai sasniegtu savus mērķus. Apsver iespēju pārvērst savu hobiju par ienākumu avotu. Nebaidies izvirzīt izaicinošus mērķus, tev veiksies! Personīgajā dzīvē iespējamas pārmaiņas, daži uzlabos attiecības, citi nolems pilnībā šķirties.

Ūdensvīrs

Tev jākļūst atvērtākam pret pasauli, jāpaplašina interešu loks un nav jābaidās uzņemties atbildību un jaunas saistības. Veiksmīgāks kļūsi, strādājot komandā. Ir labi, ja atradīsi laiku draugiem. Viņi tevi atbalstīs īstajā laikā. Romantiskajā sfērā iespējams straujš pavērsiens. Brīvi cilvēki var iegūt interesantas paziņas.

Zivis

Šodien tu varēsi paskatīties uz dzīvi no jauna skatu punkta un gūt lielāku iedvesmu. Dod sev laiku pārdomām par biznesa priekšlikumiem, neatsakies uzreiz! Šis ir labvēlīgs periods, lai izpaustu savus talantus, mēģinātu veidot attiecības ar vadību un kolēģiem. Viņi palīdzēs noteiktās situācijās. Pacietība tev ir viena no galvenajām īpašībām, pateicoties kurai tu gūsi panākumus.