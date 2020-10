Foto: Unsplash

Centies šodien nevienam nenodarīt pāri! Horoskopi 29.oktobrim Ieteikt





Auns

Tu pārāk nopietni reizēm izturies pret saviem pienākumiem – iedzen sevi izmisumā par lietām, kuras patiesībā nemaz nevari ietekmēt. Un pārāk tuvu sirdij uztver jebkuru kritiku. Tver to visu vieglāk!

Vērsis

Esi gatavs tam, ka reizēm pat vislabākie plāni un ieceres nepiepildās tā, kā tu vēlētos. Tam ne vienmēr ir taustāms un redzams iemesls, taču dažkārt tā notiek. Nevajag par to tik ļoti pārdzīvot.

Dvīņi

Ļauj, lai kāds iespaido tevi šodien – lai arī sākumā tu nesapratīsi, kāpēc to darīt, vēlāk tev kļūs skaidrs, ka patiesībā tas pavirzīs tevi uz īstā ceļa un būs tev tikai noderīgi.

Vēzis

Šodien tev liktenis var piestādīt rēķinu par to, ka tu gandrīz vienmēr esi bijis tik neatkarīgs un savās domās neietekmējams. Tas, protams, nav nekāds noziegums, taču reizēm zvaigznēm tas var nepatikt.

Lauva

Tu būsi negarastāvoklī un nepaveiksies tam, kas nokļūs tev pa ceļam. Pacenties nevienam nenodarīt pāri – ne fiziski, ne emocionāli!

Jaunava

Šodien nāksies sevi kontrolēt katru minūti un pat sekundi, lai nepateiktu kādam kaut ko lieku. Tas var kļūt par īstu izaicinājumu!

Svari

Neklausīsies tu nevienā, kas šodien tev centīsies kaut ko ieteikt – būsi izteikts egoists. Vai tas ir labi vai ne pārāk, uzzināsi dienas beigās.

Skorpions

Nevienmērīga diena – var nenotikt nekas, bet var notikt lielas un nozīmīgas lietas. Jebkurā gadījumā tev jābūt gatavam riskēt.

Strēlnieks

Tev jābūt šodien saprātīgam – saudzē savus spēkus kā emocionāli, tā fiziski. Iztērējot savu enerģiju, dodot “sevi” visiem, kas to prasa, drīz vien sajutīsi, ka tu nepaliec vairs pašam sev…

Mežāzis

Liktenis tev jau rīta stundās var norādīt, kādi ir šīs dienas spēles noteikumi. Nevajadzētu to vēl vairāk izaicināt vai pārbaudīt. Esi pieticīgs!

Ūdensvīrs

Nospļaujies uz to, kas tev šodien “ir jādara”, dari to, ko tu patiešām vēlies darīt! Šī ir diena, kad tu to vari atļauties!

Zivis

Brīnišķīga diena! Pacenties pēc iespējas ātrāk pabeigt visos iesāktos darbus. Bet pēc tam pievērsies savai ģimenei un mīļotajam cilvēkam.