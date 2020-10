Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Raimonda Paula skaistā dziesma "Par pēdējo lapu" atdzimst jaunās skaņās





Jaunu skanējumu Raimonda Paula dziesmai “Par pēdējo lapu” radījusi dziedātāja Katrīna Gupalo, kuras izpildījumā īpaši izcelts Jāņa Petera teksta smeldzīgais un dramatiskais vēstījums.

“Šis rudens ir ļoti atšķirīgs no citiem – šajā gadā īpaši jūtam vecās pasaules aiziešanu un ar skumjām atvadāmies no tās, gaidot un ticot, ka pēc smagās ziemas tomēr nāks pavasaris un jauna dzīve. Tieši caur šo dziesmu vēlējos izteikt to, ko mēs visi piedzīvojam un jūtam ik dienu šajā briesmīgajā pandēmijas laikā,” savās pārdomās dalās Katrīna Gupalo. “Pēc skaistās vasaras, kurā nodziedāju daudz Imanta Kalniņa mūzikai veltītus koncertus, nolēmu, ka rudens nāks ar Raimonda Paula skaņām. Rudens Maestro kompozīcijās vienmēr skan ļoti īpaši – dziesmas “Ances romance” un “Nenāciet klāt man rudenī” jau sen ir manā repertuārā, nu pievienoju trešo – dziesmu “Par pēdējo lapu”.”

Katrīnas Gupalo izpildījumā dziesmu “Par pēdējo lapu” vari noklausīties šeit: