Foto: Shutterstock

Centies turēt sevi grožos un neļauj gūt virsroku negatīvām emocijām! Horoskopi 26.janvārim







Auns

Gaidāma slikta, pat kritiska diena. Iespējama emocionālā nestabilitāte. Centies turēt sevi grožos un neļauj gūt virsroku negatīvām emocijām. Ja nespēsi, viss būs vēl bēdīgāk.

Vērsis

Arī tev šodien reti nelabvēlīga diena, kas saistīta ar krāpšanos, meliem, baumošanu. Var gadīties, ka viss ieplānotais risinās pavisam citādi nekā iecerēts. Jebkurā gadījumā – diena sagādās vilšanos.

Dvīņi

Gatavojies tam, ka darbā tev viss sarežģīsies – dzirdēsi intrigas, sūdzības par sevi, attiecību skaidrošanās, dažbrīd pat robežu pārkāpšana. Ja vien iespējams, varbūt vari šodien paņemt brīvdienu?

Vēzis

Privāti aizvainojumi un sāpīga pieredze šodien tev ies secen vien tādā gadījumā, ja tu noturēsi latiņu un spēsi saglabāt objektīvu uztveri attiecībā pret citiem cilvēkiem. Vieglas uzvaras nebūs, taču no sarežģītām situācijām tu iznāksi “sausām kājām”.

Lauva

Tu ātri vien nožēlosi savu uzvedību, ja būsi ļāvis sev kaut kādas vaļības. Tāpēc esi mierīgs, nosvērts un nesteidzies kādu kritizēt pirms nezini stāsta abas puses.

Jaunava

Tu visbeidzot sapratīsi, ka nevajag sev pievērst pārāk lielu uzmanību – tad ir vieglāk strādāt un vieglāk pieņemt lēmumus. Ja tu jūti, ka tev ir pievērsti visi pasaules skatieni, viegli nav. Tas tiesa.

Svari

Šodien tu esi absolūti neprognozējams, tu bieži vēlies to, kas vispār nav realitāte. Ja tev šodien gadās nokļūt tādā situācijā – mēģini tomēr domāt racionāli.

Skorpions

Var gadīties negaidīta situācija ar priekšniecību. Pacenties pēc iespējas mierīgākā veidā noskaidrot, kas izraisījis šādu reakciju. Iespējams, tavai priekšniecībai par tevi ir nepilnvērtīga un nekorekta informācija.

Strēlnieks

Tev šis būs lielisks periods, lai nopelnītu, it īpaši Strēlniekiem, kas mācēs “nebarot” savas ambīcijas. It kā vienkāršs ieteikums, taču izpildīt to nebūs nemaz tik viegli, jo ambīcijas var ņemt virsroku.

Mežāzis

Tu šodien būsi romantiski noskaņots, taču tava neizlēmība būs tā, kas sabojās visu – gan tavu garastāvokli, gan attiecības ar citiem.

Ūdensvīrs

Tava saskarsmes spēja un dzīvesprieks šodien piesaistīs pretējā dzimuma uzmanību. Tu būsi patiešām apburošs, taču solīsi vairāk nekā patiesībā spēsi dot. Galu galā, labi nebūs ne tev, ne otram.

Zivis

Tu parasti labi orientējies dažādās situācijās, kurās ir daudz intrigu – spēj tās ātri atpazīt, taču šodien tas nenotiks. Tu būsi pārlieku izklaidīgs.