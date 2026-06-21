Par šādu algu meklē IT speciālistu? Latviešu uzmanību piesaistījis kārtējais darba sludinājums, kas liek saķert galvu šausmās 20
Šķiet, ka nekad nepienāks tāds brīdis, kad atalgojumi darba sludinājumos neliks izbrīnā ieplest acis un šausmās saķert galvu. Sociālajā platformā “Threads” plašu rezonansi izraisījis kārtējais darba sludinājums, kurā norādītā alga liek uzdot jautājumu – vai tiešām kāds ir gatavs veikt konkrētos darba pienākumus par tādu atalgojumu?
Šoreiz stāsts par vakanci Liepājas Liedaga vidusskolā – tiek meklēts datortīkla uzturēšanas administrators. Saskaņā ar sludinājumu kandidātam tiek prasīta augstākā vai vidējā speciālā izglītība IT jomā, labas komunikācijas prasmes, vēlama vismaz gada pieredze līdzīgā amatā, kā arī spēja uzturēt un administrēt datortīklus, serverus, informācijas drošību un IT infrastruktūru.
Par šo darbu tiek piedāvāti 982 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Vairāki komentētāji uzsvēra, ka šādu atalgojumu būtu grūti uzskatīt par pieņemamu.
“Darbs ir, a kur alga?” ironiski jautāja viens no soctīkla lietotājiem.
“Totāla ņirgāšanās. Kāda motivācija augstāko izglītību iegūt, lai par grašiem strādātu?” rakstīja vēl kāds lietotājs.
Savukārt cits piebilda: “Kur ir problēma nodrošināt cilvēka cienīgu atalgojumu?”
Daži cilvēki sprieda, ka par šādu samaksu darbu varētu uztvert vienīgi kā papildu nodarbošanos. “Kā haltūra ar 4–5 stundām nedēļā ir ok, bet par pilnu slodzi tik students-praktikants spīd,” uzskata kāds “Threads” lietotājs.
“Prasības augstākas par atalgojumu,” izteicās viens no diskusijas dalībniekiem.
“Diemžēl tirgū bruto piedāvājums ir 2500–3500 eiro,” apgalvoja kāds zinātājs.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!