Vairāk nekā 10 000 apmeklētāju pulcēja Eiropas Street Food Awards Latvijas čempionāts – noskaidroti Latvijas labākie street food meistari 0
Divu dienu garumā Uzvaras parks Rīgā pārtapa par Latvijas street food galvaspilsētu – European Street Food Awards Latvijas čempionātu apmeklēja vairāk nekā 10 000 cilvēku, kuri baudīja 15 valsts spēcīgāko street food konceptu radītos ēdienus, piedalījās aktivitātēs un sekoja līdzi cīņai par Latvijas čempiona titulu.
Pasākums, kas norisinājās Kreisā krasta svētku ietvaros, pulcēja gan pieredzējušus street food entuziastus, gan ģimenes ar bērniem un pilsētas viesus. Divu dienu laikā apmeklētāji ne tikai baudīja īpaši konkursam radītos signature ēdienus, bet arī balsoja par savu favorītu “People’s Choice” kategorijā, piedalījās degustācijās, konkursos un citās aktivitātēs.
Par European Street Food Awards Latvijas čempionāta 2026 uzvarētāju kļuva Sushi Brothers, iegūstot galveno balvu – 2500 eiro, ko nodrošināja OAK’A BBQ, kā arī iespēju pārstāvēt Latviju European Street Food Awards finālā, kas no 18. līdz 20. septembrim norisināsies Zārbrikenē, Vācijā.
Godalgoto vietu ieguvēji:
1. vieta – Sushi Brothers
2. vieta – She Can Melt It
3. vieta – Todis Friends
Īpašo Extra Mile balvu par izcilu attieksmi, profesionalitāti un ieguldījumu saņēma RC Pica.
Savukārt skatītāju simpātiju jeb People’s Choice balvu, par kuru divu dienu garumā balsoja pasākuma apmeklētāji, ieguva BBQ Wagon. Balvas ieguvēji saņēma 2500 eiro naudas balvu, ko nodrošināja Street Eat Union, kā arī iespēju pārstāvēt Latviju European Street Food Awards finālā Vācijā.
Dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla žūrija – ēdienu stiliste Linda Vilmansone, konceptpavārs Renārs Purmalis, šefpavārs Nils Ģēvele, Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans un OAK’A BBQ dibinātājs Kristaps Ozols. Žūrija vērtēja ēdienu garšu un kvalitāti, radošumu, koncepta oriģinalitāti un atbilstību street food kultūras būtībai.
European Street Food Awards ir lielākās un prestižākās street food sacensības Eiropā, kurās ik gadu tiekas labākie street food meistari no visas Eiropas. Latvijas čempionāts apliecināja, ka arī pašmāju street food kultūra turpina strauji attīstīties, pulcējot gan augsta līmeņa dalībniekus, gan tūkstošiem interesentu.