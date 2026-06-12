VIDEO. “Neesi dzirdējis jokus par igauņiem?” Kadri no Valkas un Valgas robežas uzjautrina soctīklotājus 0

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LA.LV
22:01, 12. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Sociālajā vietnē “TikTok” lielu popularitāti un smieklu vētru izraisījis kāds pavisam vienkāršs, taču neticami zīmīgs video sižets, kas uzņemts tieši uz Latvijas un Igaunijas robežas – dvīņu pilsētās Valkā un Valgā. Video autorei izdevies iemūžināt amizantu dabas untumu, kas acumirklī licis atdzimt senajiem jokiem par abu kaimiņvalstu nacionālajām īpatnībām.

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Kadros redzams abu valstu karogi, kas izvietotsi tieši uz robežas. Kamēr Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi vējā plīvo, burtiski dažus metrus tālāk esošie Igaunijas karogi karājas pilnīgi nekustīgi, it kā tajā pusē valdītu absolūts bezvējš.

Komentāros pie video cilvēki burtiski sacenšas asprātībā, nekavējoties piesaucot klasiskās anekdotes par igauņu lēnīgo dzīves ritmu. „Igaunijā pat vējš ir lēns…” raksta kāds lietotājs, kuram uzreiz piebalso otrs: „Arī Igaunijā ir vējains, tikai vējš pārvietojas ļoti lēni. Īstā igauņu stilā.”

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Citi komentētāji mēģina rast loģiskākus un birokrātiskākus skaidrojumus šim dabas fenomenam, smejoties: „Vējš vienkārši aizmirsa paņemt pasi,” un „Vējam taču tāpat vajag vīzu, lai tiktu pāri robežai!”.

Tāpat komentāros neiztiek bez asprātībām par kaimiņvalstu ekonomiskajām atšķirībām un nodokļu politiku, kāds lietotājs puspajokam piebilst: „Viss skaidrs – Igaunijā vējam ir uzlikts nodoklis.”

Tikmēr diskusijā iesaistījušies arī kaimiņi no dienvidiem, mēģinot abus ziemeļu brāļus nolikt pie vietas: „Tikmēr Lietuvā plosās tornado, tāpēc nomierinieties!”

Šis īsais un amizantais video kārtējo reizi pierāda, ka vislabākos jokus piespēlē pati daba, bet Baltijas valstu iedzīvotāji nekad nelaidīs garām izdevību veselīgi pasmieties vienam par otru.

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