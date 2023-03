Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Dārzniece: kokveida peonijas jāsāk kopt jau pavasarī!







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Šovasar mana kokveida peonija uzziedēja tā dīvaini. Pati ir ar pildītiem ziediem, bet no apakšas izauga kā parastās peonijas laksti un uzziedēja klajs ziediņš. Vai kaut kas būtu piesējies? Ko tagad darīt?” – jautā Brigita Mālpilī.

“Pie mums iegādājamās kokveida peonijas var iedalīt divās grupās – potētajās un sējeņos,” teic stādaudzētāja Iveta Bērziņa no stādaudzētavas Bērziņi. Latvijā var iegādāties potētās kokveida peonijas, kuras ieved no ārzemēm.

Kokveida peoniju potēšana ir sarežģīta un pie mums maz zināma, audzētavās netiek praktizēta. Tādēļ arī nav īstas informācijas, ko ārzemju audzētāji izmantojuši kā potcelmu. Teorētiski šis process pielīdzināms rožu potēšanai. Arī kopjot jārīkojas līdzīgi kā ar rozēm – ja cera malā parādījies atšķirīga izskata spēcīgs dzinums. Šos mežeņus nedrīkst atstāt, jo tie ir spēcīgi un drīz vien pārņems un nomāks skaisto šķirni.

Tāda izskatās kokveida peonija ar svešajām lapām tagad. Kokveida peonijas vērtīgā un atstājamā daļa ir koksnaina. To, kas veido lakstus (tagad nokrituši), izgriež. Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Ap peoniju vajadzētu saudzīgi atrušināt augsni un nogriezt lak­staino daļu. Ja tagad, pavasarī bail nošņāpt kaut ko nepareizu un sabeigt kokveida peoniju, var pagaidīt līdz vasarai. Tad būs izteikti redzama atšķirība, kura lapa un dzinums pieder kokveida, kura – meženim.

Kokveida peonijām, kas ir sējeņi (izaudzētas no sēklas, ziedi klājeniski, populārākās baltas, violetsārtas), visi dzinumi, kas nāks no augsnes, pieder kokveida peonijai. Šīs kokveida peonijas gan pašas mēdz iesēties, ja augsni zem kokveida peonijas pārāk nekašņā. Taču arī mazā lapiņa jau līdzinās kokveida peonijas lapai, kātiņš ir stingrs, saglabājas pa ziemu un nenokrīt atšķirībā no lakstainajām peonijām.