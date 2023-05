Izturīgas kokveida peonijas no sējeņiem. Kā pie tādām tikt saviem spēkiem? Ieteikt 1







Vēlos ieaudzēt dārzā kokveida peoniju, taču stādi ir dārgi. Kā vienkāršāk varētu pavairot pati? Vai vērts pirkt lielveikalos piedāvātos ārzemju stādus, kas ir lētāki? LIENE JĒKABPILĪ

Kokveida peoniju audzēšanā 30 gadu pieredze ir skaista dārza saimniecei Mārai Hincenbergai no Auces. Viņa iesaka dārzam izvēlēties kokveida peoniju sējeņus, nevis potētās peonijas (stādiņam labi redzama potējuma vieta). Sējeņi arī ir skaisti, turklāt daudz lētāki, un tos pats var izaudzēt. Taču pārlieku lēti tie nevar būt, jo kokveida peonijas stāds aug ilgi un, podā stādīts, rūpīgi jāpieskata.

Māra vecākos savas kolekcijas krūmus, kas nu jau gandrīz pāris metru augsti, iegādājusies no stādaudzētavām. Tagad pie jauniem augiem tiek no šo peoniju bērniem. Ar visvienkāršāko metodi – pašizsēju. Kad noziedējušajiem krūmiem nobriedušas sēklas, tām ļauj izbirt. Tad pēc gada atliek rūpīgāk papētīt, vai kaut kur no zemes spraucas kokveida peonijai raksturīgā lapiņa. Lai peonijas varētu vairoties pašizsējā, zem krūma augsni nedrīkst rušināt, taču rezultāts būs labāks, ja augsne ap saknēm būs irdena.

Sējeņus izpiķē

Lai mazāk traumētu stādiņa saknes, augu pēc iespējas ātrāk izrok un stāda jaunā vietā. Jaunuļi aug ļoti ātri, bet, sasniedzot apmēram sprīža garumu, augšanas spars piebremzējas. Līdz ziedēšanai jāgaida vairāki gadi.

Sējeņu trūkums ir tas, ka nevar zināt, kādā krāsā būs ziedi. Šādu peoniju ziedi ir lieli un skaisti, taču nezied ilgi, jo īpaši karstā laikā, taču šo nepilnību atsver bagātīgā ziedēšana un augu vieglā kopšana.

Stādīšanas bedrē ieber kompostu, pilnībā sadalījušos kūtsmēslus. Kad peonija būs ieaugusi, kopt nebūs grūti. Māra savas peonijas agrāk ik pavasari palutinājusi ar komplekso mēslojumu, vasaras pirmajā pusē laistījusi ar vircūdeni, bet jau vismaz septiņus gadus krūmiem pavasaros pēc lapu saplaukšanas nolauž tikai apsalušos dzinumu galus. Ziedēšanas skaistums paliek nemainīgs.

Arī veikalā labi

Ja vēlas iegādāties kokveida peonijas ar pildītiem vai citādi izcili skaistiem konkrētas krāsas ziediem, jāpērk no ārzemēm ievestās potētās peonijas. Tās vienmēr būs daudz dārgākas par sējeņiem.

Māra uzskata, ka labi ieaug arī lielveikalos pirktie augi. Viņas pieredze liecina, ka, pienācīgi aprūpējot, var saglābt pat nocenotos augus no panīkušo stenda. Lielveikalos dažkārt var atrast īstus retumus, piemēram, Latvijā maz izplatītas kokveida peoniju sugas, kas sevišķi patīk augu kolekcionāriem.

Potētā kokveida peonija prasa vairāk rūpju. Tai var kaitēt sals (sevišķi kailsals un atkušņi). Augu stāda dziļi, lai potējuma vieta atrastos vismaz 10–20 cm zem zemes, ja stāda izmēri to ļauj (kaut kam no dzinuma taču jāpaliek arī virszemē!). Pirms ziemas potēto peoniju piesedz ar kūdras, komposta vai citu mulču. Var arī apraust ar kurmja rakumam līdzīgu augsnes kalniņu. Lai nekaitētu biežie atkušņi un lieks mitrums, ziemā krūmu der piesegt, var, piemēram, uzlikt lielu puķu podu vai pat pagatavot jumtiņu.