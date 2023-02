Daugavpils Universitātes vadība raizējas par augstskolas reputācijai nodarīto kaitējumu. Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs teic, ka nolemts atrast neatkarīgus auditorus, kas varētu izvērtēt apšaubītos iepirkumus. Foto: Ivars Soikāns/LETA

Daugavpils Universitātes padomes rindas retinās Ieteikt







LETA, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

V. Balode-Andrūsa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu atkāpties, ņemot vērā radušos situāciju, kas saistīta ar DU iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā. V. Balode-Andrūsa pauda, ka DU padome darbojas nepilnu gadu, bet šī gada laikā padome nav spējusi definēt kopēju platformu uz pārmaiņām vērstai universitātes attīstībai.

“Pagājušās nedēļas notikumi vēl vairāk atspoguļoja padomes nespēju pieņemt konstruktīvus un pārdomātus lēmumus pat saistībā ar iespējamo noziedzīgo darbību Eiropas Savienības Sociālā fonda projektos,” pauda padomes locekle. Kopumā viņa redzot lielu pievienoto vērtību valsts finansēto augstāko mācību iestāžu padomēm, tomēr uzsver, ka esošā DU padomes sastāvā nav iespējas rast kopēju izpratni un redzējumu.

Kā fundamentālu problēmu Balode-Andrūsa saskata “padomes locekļu interešu konfliktu”. Pēc viņas vārdiem, jau pirmajā sēdē 2022. gada 16. martā ticis aktualizēts jautājums par iespējamo interešu konfliktu diviem no trim senāta ievēlētajiem padomes locekļiem, bet atbilstoši labas pārvaldības principiem padomes locekļiem ir jāizvairās ne tikai no esošiem, bet arī no iespējamiem interešu konfliktiem.

“Tas ir viens no iemesliem, kādēļ lūdzu Izglītības un zinātnes ministriju tuvākajā laikā virzīt uz Ministru kabinetu likuma grozījumus, kas pēc būtības novērstu interešu konfliktu augstskolu padomēs. Šī brīža regulējums pieļauj rektora administratīvam personālam vienlaikus darboties padomē. Tātad speciālisti, kas veic darbu un ir atbildīgi par paveikto, arī paši sevi uzrauga,” pauda bijusī padomes locekle. Viņa uzsvēra, ka pašlaik publiskā komunikācija padomes vārdā neatspoguļo padomes diskusijas un atšķirīgos viedokļus, kā arī lēmumus un balsojuma rezultātus.

V. Balode-Andrūsa uzsvēra, ka nav zaudējusi ticību DU un tās lomai Latvijas augstākās izglītības jomā, un turas pie pārliecības, ka tikai ar investīcijām izglītībā, inovācijās un pētniecībā, kā arī pēc būtības īstenojot labas pārvaldības principus augstskolās, būs iespējams sasniegt augstu labklājības līmeni valstī.

Jau vēstīts, ka Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru (EPPO) veic procesuālās darbības iepriekš sāktā kriminālprocesā Daugavpils Universitātē aizdomās par iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā. Kriminālprocesā vairākas personas, tostarp augsta līmeņa mācību iestādes amatpersona, tiek turētas aizdomās par krāpšanu saistībā ar mācību iestādei piešķirto Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējumu, mākslīgi palielinot publiskā iepirkuma specifikācijas izmaksas. Kopumā bija aizturētas četras personas.

“Latvijas Avīze” vakar jau rakstīja, ka viens no aizturētajiem bija arī Daugavpils Universitātes rektores vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš. Viņš darbojās arī nesen izveidotajā DU padomē. Kriminālprocesa ietvaros viņam nebija liegts šo darbību turpināt, tomēr padome aicināja DU senātu, kas bija izvirzījis rektora vietnieku darbam padomē, izvērtēt, vai viņš tur vēl var atrasties. Pirmdien J. Kudiņš lūdza senātu atbrīvot sevi no darba padomē, un senāts viņa lūgumu izpildīja.

Daugavpils Universitātes padomē kopumā ir septiņi locekļi – Māris Bozovičs (padomes pagaidu priekšsēdētājs), Vita Balode-Andrūsa, Rita Baltere, Jānis Kudiņš, Toms Torims, Uldis Valainis, Jolanta Vjakse. DU padome sāka darboties pagājušā gada martā, bet aizdomīgie līgumi, par kuriem izmeklētāji veic procesuālās darbības, slēgti agrāk.