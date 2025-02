Foto: ekrānuzņēmums

Dažreiz maksāju "trušos"! Magone pirmo reizi runā par algu filmēšanās laikā







Kad slavenā šovu dalībniece Magone Liedeskalna paziņoja, ka aiziet no šova “Slavenības. Bez filtra”, daudzus satrauc jautājums – kā tad Magone tagad pelnīs iztiku. Nu viņa atklātā sarunā ar 1188.lv pastāstījusi, kādi bijuši nosacījumi, esot šovā, un paskaidroja, ar kādiem vēl darbiem nodrošina sev un ģimenei iztiku.

“Interesanti, ka latviešiem ļoti rūp cita cilvēka maciņš vairāk nekā pašam savs, to es redzēju jau labu laiku atpakaļ. Cilvēki ir cepušies un izteikuši minējumus, cik par sēriju maksā, cik vispār maksā, vai maksāju nodokļus, cik es maksāju. Esmu atbildējusi, lai iet un strādā Valsts ieņēmumu dienestā, lai tiek pie maniem failiem, un tad paskatās, cik tad es un kur maksāju, protams, ja to drīkst darīt. Ja jūs to nezināt, tātad jums to nav jāzina. Nav jāiejaucas trešās personas otra cilvēka finansēs,” viņa norāda.

Viņasprāt, viņai nav jāatskaitās, cik liela alga, kur, kam, kad iemaksāta un iztērēta. Vienu gan atklāj, ka visi nodokļi nomaksāti, jo saņēmusi naudu par filmēšanos kā autoratlīdzību. Viņa ir pašnodarbinātā, tādēļ nesaņem sociālās garantijas.

“Nav jau tā, ka esmu dzīvojusi tikai no tā, paralēli esmu attīstījusi dažādas prasmes un iemaņas, kas dod papildu iztikas līdzekļus, kad ir grūti un bezalgas brīžos. Kā jau teicu, man nemaksāja ne slimības lapas, ne atvaļinājuma naudu. Ir tikai padarītā darba izmaksas, līdz ar to vasarā šova laikā dzīvoju, piemēram, ar meža veltēm. Es eju lasīt gailenes, mellenes. Vasarās pārdodu savu izaudzēto dabas produkciju, arī tādā veidā iekabinu kaut ko ģimenei. Kādreiz ir kādi barteri – es dodu trusi, man pretī medu, piemēram. Tad ir dažādas sadarbības, kas nav saistītas ar šovu, arī tās kaut ko ienes. Tad arī sveicieni, uzstāšanās un pasākumu vadīšana. Tie, protams, ir negarantēti ienākumi, nekad tu nezini, būs vai nebūs, bet ar to ir jārēķinās,” sieviete atklāj.