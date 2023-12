Gaismas objekti LU Botāniskajā dārzā

Dažviet gaidāms lietus, atkala un migla. Braukšanas apstākļi – joprojām apgrūtināti







Otrdien daudzviet Vidzemē, Latgalē un Sēlijā ilgstoši snigs, vietām sniega sega kļūs vēl par pieciem centimetriem biezāka, prognozē sinoptiķi.

Valsts rietumu daļā nokrišņu būs maz. Dažviet Latvijā gaidāms arī neliels lietus, atkala un migla. Visā Latvijā saglabāsies apmācies laiks. Pūtīs lēns vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -2..+2 grādi.

Rīgā otrdiena būs apmākusies, gaidāms neliels sniegs, iespējams arī smidzinošs lietus, atkala un migla. Vējš būs pavisam lēns un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulles atzīmi.

Laikapstākļus nosaka ciklons, tā centrs no Lietuvas pārvietojas uz Igauniju. Atmosfēras spiediens Latvijā 1001-1004 hektopaskāli jūras līmenī.

Arī šorīt sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visā Latvijas teritorijā, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Otrdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas, Vidzemes, Valmieras, Bauskas un Jelgavas šosejām visā to garumā, kā arī pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Bikstiem, no Blīdenes līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, pa Liepājas – Rucavas ceļu, pa Ventspils, Daugavpils un Kokneses šosejām visā to garumā, pa ceļiem Jēkabpils – Rēzekne – Terehova un Grebņeva – Rēzekne – Daugavpils, kā arī pa Rēzeknes apvedceļu.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijas teritorijā.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 158 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.