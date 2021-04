Parastā silpurene, sarkanā varietāte (Pulsatilla vulgaris var. Rubra). Foto: Shutterstock

10 izcilas ziemcietes, ko iestādīt savā dārzā Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Kad ziema jau pusē, domas tiecas uz pavasari. Ko jaunu un labu iestādīt ziemciešu dobē? Ziemciešu retumu kolekcijas dārza “Ozoli” saimniece Benita Branaburga iesaka savu izlasi. Ir vērts vismaz kādai no tām atvēlēt vietu dārza plānā.

1. Kurabajaši mežlilijas (Trillium kurabayashii)

Kurabajaši mežlilijas (Trillium kurabayashii) Publicitātes foto



Cers līdz 60 cm augsts. Ziedi lieli, tumšsarkani. Zied ilgstoši – no aprīļa līdz jūnijam. Piemērota mitra, trūdvielām bagāta augsne, daļēji noēnotas vietas.

Ziedēšanas laikā tiešām efektīga. Labi vairojas atšķirībā no citām mežlilijām.

Lai mežlilijas naskāk vairotos, to pazemes daļas ieskrāpē vai pat salauza.

2. Kanādas sangvinārija (pildītā) (Sanguinaria canadensis)

Publicitātes foto



Ap 25 cm augsts augs. Zied agri pavasarī baltiem, pildītiem ziediem. Izcili skaista ziedēšanas laikā – kā kupena. Glīts lapojums. Saknenim visu laiku tendence izlīst no augsnes. Savvaļā to apklāj lapu slānis, bet dārzā katru gadu uzber vieglas trūdzemes kārtu. Pārstādot sakneni stāda dziļāk augsnē, jo pēc laika tas tik un tā izlīdīs. Labi aug mitrā, trūdvielām bagātā augsnē, noēnotā vietā.

3. Ciņu floksis (Phlox caespitosa) šķirne ‘Zigeunerblut’

Publicitātes foto

Vissarkanākais no šķirnēm. Izcils akmeņdārzos (zied maijā un jūnijā). Atšķirībā no citiem zemajiem flokšiem untumains pārstādīšanas ziņā – to drīkst darīt tikai septembrī. Dažkārt augu mēģina pārstādīt pavasarī (nopērk stādiņu, sadala un izpiķē) vai vasarā, taču tad stāds neieaugsies.

4. Niedru molīnija (Molinia arundi­nacea)

Publicitātes foto



Ir arī molīniju šķirnes, tomēr viskrāšņākā ir pamatsuga. Šī cerveida graudzāle var izaugt pat 2 metrus augsta. Lapojums zaļš, rudenī iekrāsojas dzeltenīgs. Ziedi sakopoti lielās skarās ziednešu galos, zied augustā un septembrī. Ilgmūžīgs augs. Labi aug gan mitrā, gan sausā augsnē. Graudzāles ir modē, un vērts tās stādīt daudz – efektīgas un ilgstoši dekoratīvas.

5. Dzeltenā asfodelīne (Asphodeline lutea)

Publicitātes foto



Dekoratīva pudurveida ziemciete, veido ziemzaļu lapu rozešu puduri, zied dzelteniem ziediem garās ziedvārpās. Lapas zilganzaļas, šauri lineāras, ap 30 cm garas. Zied maijā, jūnijā, vēlāk ir dekoratīvi sēklu stati.

Šai eremūru radiniecei patiks saulaina, sausa vieta, lai saknes nemirktu stāvošā ūdenī. Ziedi daudz lielāki nekā eremūriem. Ir bijuši gadi, kad kailsalā lielākās rozetes izsalst. Tad jāgaida, kamēr līdz ziedēšanas vecumam saaugs mazās rozetes, kas parasti veidojas ap lielajām. Zem sniega tām nekas nedraud. Taču, ja sals atgriežas un sniega nav, drošāk augu piesegt ar skujām, uzgāzt centra vietai puķpodu.

6. Jaukā anemone (Anemone blanda), šķirne ‘White Splendour’

Publicitātes foto



Veido ap 15 cm augstu puduri. Ziedi lieli, saulē plaši atvērti, vakaros aizveras. Pavasarī – aprīlī, maijā – zied ilgi, ziedi spoži balti. Šim bumbuļaugam jūnijā pazūd virszemes daļas, tāpēc var stādīt kompozīcijās ar citām ziemcietēm, kam dekorativitāte sākas vēlāk, starp dekoratīvajiem krūmiem, skujeņiem. Piemērota vidēji mitra, drenēta augsne. Labi vairojas un pārziemo.

7. Neīstais miešķis (Phyopsis stylosa). Šķirne ar sarkaniem ziediem ‘Purpurea’

Publicitātes foto



Viens augs var noklāt pat kvadrātmetru dobes, smaržīgs, zied bagātīgi. Augums ap 20 cm. Kā vasaras sākumā jūnijā sāk ziedēt, tā visu vasaru turpina ar nelieliem pārtraukumiem. Labi aug vidēji mitrā, parastā dārza augsnē, saulainā vietā.

8. Smalkā zigadene (Zigadenus elegans)

Publicitātes foto



Sīpolaugs, kas zied vasaras otrajā pusē – no jūlija līdz augustam. Ziedneši ap 60 cm gari. Labi aug saulainā vietā, labi drenētā, mēreni sausā augsnē. Nevajag bieži pārstādīt, jo izcili skaisti izskatās, kad saaug kupls cers.

9. Baltais vizbulis (Anemone nemorosa) ‘Blue Eyes’

Publicitātes foto



Pildīti balti ziedi ar zilu actiņu centrā, zied pavasarī – aprīlī, maijā bagātīgi un ilgi. Augs izturīgs. Var stādīt, piemēram, starp sievpapardēm, kuras mostas vēlu, kad vizbuļi jau noziedējuši un virszemes daļas pazudušas.

10. Parastā silpurene, sarkanā varietāte (Pulsatilla vulgaris var. Rubra)

Publicitātes foto



Ilgmūžīga, labi vairojas. Cers ap 40 cm augsts. Vienā cerā var būt pat 100 ziedu. Dekoratīvs arī pēc noziedēšanas, kad veidojas pūkainas sēklu galviņas. Nav bieži jāpārstāda, taču pavairošanas nolūkos to var darīt. Augam ir mietsakne, tas pieļauj dalīšanu, tomēr pēc tās ieaugas lēni.