"Iespējams, kādu veikalu "top!" svētdienās nāksies slēgt." Mazumtirgotāji sagatavojušies izmaiņām alkohola tirdzniecībā







Latvijā mazumtirgotāji ir sagatavojušies izmaiņām alkohola tirdzniecības regulējumā, kas stāsies spēkā piektdien, 1.augustā, aģentūrai LETA atzina aptaujātie mazumtirgotāji. Vienlaikus nākotnē tiek pieļauta atsevišķu veikalu “top!” slēgšana svētdienās.

Grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā saīsinās laiku, kurā alkoholiskos dzērienus drīkst pārdot, kā arī noteiks ierobežojumus to reklāmai.

Mazumtirgotāja SIA “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova aģentūrai LETA sacīja, ka “Rimi” veikalu tīkls jau laikus sāka gatavoties izmaiņām, ņemot vērā, ka sākuma periodā ir iespējama neapmierinātība no atsevišķiem pircējiem, kuri vēl nebūs iepazinušies ar jaunajām likuma normām.

“Rimi” veikalos izvietota papildu informācija pircējiem alkohola nodaļā un kasu zonā, kā arī, izmantojot iekšējo radio, pircēji tiks informēti par alkohola tirdzniecības laika ierobežojumiem.

Saistībā ar grozījumiem likumā “Rimi” arī strādā pie cenu zīmju pielāgošanas, kas prasa papildu investīcijas un izmaiņas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmās. Tāpat kompānija informē darbiniekus, lai izmaiņu ieviešanas process sākumposmā būtu maksimāli saprotams visām pusēm.

“Rimi” sortimentā lielākās un svarīgākās kategorijas ir svaigā pārtika, augļi un dārzeņi, pirmās nepieciešamības ikdienas preces. Savukārt alkoholiskie dzērieni veido mazāku sortimenta daļu, tāpēc būtiskas izmaiņas “Rimi” veikalu darbībā netiek prognozētas, piebilda Bičkova.

Viņa uzsvēra, ka “Rimi” vairāk uzmanības pievērsis dzērienu izvietojumam, kā arī ņēmis vērā tendences pircēju paradumos, piemēram, šogad jūnijā pieprasījums pēc bezalkoholiskā alus, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, pieauga par 32%. Tāpēc, lai pircējiem pēc ierobežojumu stāšanās spēkā būtu pieejamas dzērienu bezalkoholiskās versijas, iespēju robežās tās tiks izvietotas vienuviet. Tāpat “Rimi” strādā pie sortimenta paplašināšanas un pilnveidošanas.

Dzērienu nodaļu norobežošanu “Rimi” vēl vērtē, taču galvenokārt uzņēmums cer uz pircēju izpratni un vieglu pielāgošanos pārmaiņām.

Arī mazumtirgotāja SIA “Maxima Latvija” korporatīvo attiecību direktors Jānis Beseris aģentūrai LETA norādīja, ka “Maxima Latvija” pielāgojas un ievēro visas valstī noteiktās tirdzniecības prasības, tostarp jau tagad spēkā esošos alkohola tirdzniecības ierobežojumus.

Beseris uzsvēra, ka “Maxima” pamatdarbība ir vērsta uz pārtikas mazumtirdzniecību, tāpēc, neskatoties uz izmaiņām alkohola tirdzniecības laikā, kompānijas 172 veikali strādās kā ierasts un veikalu pamata darba laiks nemainīsies.

Lai jaunās prasības varētu pilnvērtīgi ieviest, darbu pie šo izmaiņu ieviešanas “Maxima” sākusi pirms vairākiem mēnešiem. “Maxima” pielāgojusi visus tirdzniecības procesus, tostarp veikalu kasu sistēmas, e-komercijas platformu, mārketinga materiālus un lojalitātes programmas darbību, lai no noteiktā datuma tie pilnībā darbotos atbilstoši jaunajām prasībām.

Papildus tam “Maxima” veikalos būs izvietoti arī informatīvie materiāli, kuros varēs uzzināt par jaunajām izmaiņām regulējumā, tostarp arī par alkoholisko dzērienu tirdzniecības laika izmaiņām.

Lai pāreja uz jauno regulējumu noritētu pēc iespējas raitāk un saprotamāk, “Maxima” veikusi arī papildu apmācības darbiniekiem.

SIA “Elvi Latvija” valdes locekle Laila Vārtukapteine aģentūrai LETA uzsvēra, ka veikalu tīkla “Elvi” preču sortiments ir veidots tā, lai veikalos cilvēki varētu iegādāties pārtiku un pirmās nepieciešamības ikdienas preces, tāpēc alkoholisko dzērienu īpatsvars produktu klāstā ir salīdzinoši neliels un būtiskas izmaiņas veikalu darbā netiek prognozētas. Arī darba laika izmaiņas pagaidām nav plānotas.

Viņa minēja, ka “Elvi” veikali pārmaiņām ir gatavi – kasu sistēmas ir pielāgotas tā, lai alkohola iegāde pēc atļautā tirdzniecības laika nav iespējama. Tāpat visās tirdzniecības vietās ir izvietoti vizuālie materiāli ar informācija par izmaiņām regulējumā, informācija regulāri tiek atskaņota arī veikalu iekšējā radio.

Vārtukapteine sacīja, ka apzinās, ka sākumā ir gaidāmi gan pārpratumi, gan lielāks skaidrojošais darbs, taču vēl nesenā pieredze ar pandēmijas laika normām, kad tika ierobežots alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiks, apstiprina – cilvēki izmaiņām pielāgojas samērā ātri.

Arī mazumtirgotāja SIA “Lidl Latvija” pārstāvji norādīja, ka “Lidl” ir pilnībā sagatavojies jauno alkohola tirdzniecības ierobežojumu ieviešanai no 1.augusta.

Daļa šo prasību, piemēram, automātiskā iepirkuma bloķēšana ārpus atļautā alkohola tirdzniecības laika, jau iepriekš tika izmantota “Lidl” kasu sistēmās un tiks pielāgota jaunajiem nosacījumiem. Tāpat uzņēmums izvietos veikala vidē skaidrojošus informatīvos materiālus un audio paziņojumus, lai mazinātu pārpratumus un neskaidrības.

Uzņēmuma kasu sistēmas ir pielāgotas tā, lai no 1.augusta alkoholu varētu iegādāties tikai atbilstoši jaunajiem noteikumiem – no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.10 līdz 20, bet svētdienā no plkst.10 līdz 18. Ārpus šiem laikiem alkohola tirdzniecība nebūs iespējama.

“Lidl Latvija” Korporatīvās komunikācijas vadītāja Dana Hasana uzsvēra, ka ir vasara un atvaļinājumu laiks, līdz ar to var gadīties, ka daļa iedzīvotāju jaunos noteikumus nav pamanījuši, tāpēc veikalos ieviesti vairāki skaidrojoši materiāli – plakāti pie alkohola plauktiem un informācijas stenda, tiek atskaņoti arī audio paziņojumi.

“Tā kā 1.augusts tieši aizsāk nedēļas nogali, neizslēdzam varbūtību, ka tieši pirmajā nedēļas nogalē varētu rasties kādi pārpratumi veikalos, tādēļ aicinām iedzīvotājus ar sapratni uztvert jaunos noteikumus un savas negatīvās emocijas nevērst uz veikalu darbiniekiem,” akcentēja Hasana.

Mazumtirgotāja “top!” valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte aģentūrai LETA sacīja, ka “top!” laikus sāka sagatavošanās darbus, tostarp kasu sistēmu pielāgošanu, jaunu informatīvo materiālu izstrādi, mājaslapas un mobilās lietotnes atjaunošanu, kā arī pārrunas ar darbiniekiem. “Šobrīd varam apgalvot, ka visi nepieciešamie sagatavošanās darbi ir veiksmīgi pabeigti un esam gatavi jaunajai kārtībai,” viņa teica.

Priedīte minēja, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem tirdzniecības laika ierobežojumiem, “top!” veikalos ieviesti uzlabojumi kasu sistēmās – tagad darbiniekiem, skenējot alkoholiskos dzērienus, papildu informācijai par vecuma pārbaudi tiek attēlots arī paziņojums, ja ir mēģinājums veikt pirkumu ārpus noteiktā laika. Tāpat ieviesti uzstādījumi, kas tehniski liedz iespēju iegādāties alkoholu ārpus atļautā tirdzniecības laika.

Vienlaikus “top!” veikalos, mājaslapā un lietotnē izvietoti informatīvie materiāli, nodrošinot informāciju pircējiem par izmaiņām. Arī “top!” darbinieki ir informēti, apmācīti un gatavi rīkoties situācijās, ja rodas neskaidrības vai pārpratumi, viņa piebilda.

“Pilnīgi noteikti apzināmies, ka sabiedrībā būs cilvēki, kuri nebūs informēti par šīm izmaiņām, un sākotnēji tas var radīt neizpratni vai neapmierinātību, un šādos gadījumos mūsu darbinieki zina, kā mierīgi un saprotoši skaidrot jauno kārtību,” uzsvēra Priedīte. Viņa arī norādīja, ka papildu drošības nolūkos dažos veikalos sākumā tiks nodrošināta arī pastiprināta apsardzes klātbūtne.

Vienlaikus Priedīte sacīja, ka izmaiņas likumā potenciāli varētu ietekmēt veikalu “top!” darba laiku, tomēr uzņēmums pēc 1.augusta monitorēs situāciju, vērtēs, cik rentabli ir strādāt svētdienās un kā pielāgot darba laiku individuāli katram veikalam, atkarībā no tā, cik liels ir alkoholisko dzērienu pirkumu īpatsvars un kādās laika stundās. Iespējams, kādu veikalu “top!” svētdienās nāksies slēgt, akcentēja Priedīte.

Viņa uzsvēra, ka dažos reģionos veikals “top!” ir vienīgā vieta, kur iedzīvotāji var iegādāties pārtiku un ikdienā nepieciešamākās preces, tāpēc jādomā, kā pareizāk rīkoties šajā situācijā, lai nodrošinātu maksimālu pieejamību uzņēmuma klientiem.

Jau ziņots, ka šogad 9.janvārī Saeimas deputāti galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus alkohola patēriņa mazināšanai sabiedrībā, kas cita starpā ierobežo laiku, kurā alkoholiskie dzērieni ir pārdodami. Grozījumi stāsies spēkā 1.augustā.

Atbilstoši grozījumiem likumā turpmāk alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai varēs iegādāties no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18. Savukārt, lai ierobežotu impulsīvu alkoholisko dzērienu iegādi, tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus varēs piegādāt pircējam ne ātrāk kā pēc sešām stundām no pasūtīšanas brīža.

“Rimi Latvia” pagājušajā gadā strādāja ar 1,126 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 31% – līdz 38,115 miljoniem eiro. “Rimi Latvia” reģistrēta 1992.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. “Rimi Latvia” vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas “Rimi Baltic”.

2025.gada jūnija sākumā tika pabeigts darījums starp Zviedrijas mazumtirdzniecības uzņēmumu “ICA Gruppen” un Dānijas kompāniju “Salling Group” par “Rimi Baltic” pārdošanu. Tādējādi “Salling Group” īpašumā ir nonācis viss Baltijas veikalu tīkls, tostarp ar e-komercijas platformu un centralizētu loģistikas sistēmu. Darījuma summa bija 1,3 miljardi eiro.

“Maxima Latvija” pagājušajā gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro. Kompānija reģistrēta 2000.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. “Maxima Latvija” īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi “Maxima grupe” un “Maxima LT”. Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā “Vilniaus prekyba”.

“Elvi Latvija”, kas darbojas kā franšīzes devējs, apgrozījums pērn bija 5,868 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga divas reizes un bija 231 887 eiro. Kompānija reģistrēta 2010.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,003 miljoni eiro. “Elvi Latvija” pieder SIA “Fortis VM” (66,88%), kuras īpašnieki ir Imants Rendenieks (88%), Vita Rendeniece (9%) un Igors Kozlovskis (3%), kā arī Rendeniekam (33,05%) un SIA “Realto Capital” (0,07%).

“Lidl Latvija” pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2023.gada 1.marta līdz 2024.gada 29.februārim, strādāja ar 470,605 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi, turpinot investēt mazumtirdzniecības veikalu ķēdes attīstībā, pieauga 4,1 reizi un bija 14,816 miljoni eiro. “Lidl Latvija” reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas “C E – Beteiligungs-GmbH”.

Veikalu tīklu “top!” pārstāvošais uzņēmums “Iepirkumu grupa”, kas veikalu tīklam nodrošina vienotu iepirkumu sistēmu un kopējas mārketinga aktivitātes, 2024.gadā strādāja ar 13,975 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5% vairāk nekā 2023.gadā, savukārt uzņēmuma zaudējumi bija 265 077 eiro pretstatā peļņai gadu iepriekš.

“Iepirkumu grupa” reģistrēta 2003.gadā, un tās pamatkapitāls ir 107 109 eiro. Kompānijas īpašnieki ir Egila Butka uzņēmums SIA “Firma Madara 89” (56,51%), AS “LPB” (17,82%), kuras patiesie labuma guvēji ir Juris Aizezers, Aloizs Norkus, Atis Sausnītis un Jānis Strautiņš, “Mārksmens” (12,09%), kas vienlīdzīgās daļās pieder Dacei Brokai un Mārim Brokam, SIA “Dekšņi” (6,3%), kuras īpašnieki ir Sandra Pelce (70%), Anda Fogele (25%) un Evija Plece (5%), SIA “Madara 93” (4,01%), kas pieder Andrim Bērzkalnam, un SIA “Internet Marketing Agency” (3,26%), kuras vienīgā īpašniece ir Kristīna Bernāte.