ASV vēstniecība Londonā šobrīd ir slēgta, cilvēkiem, kas palikuši iekšā, tiek lūgts netuvoties logiem, šodien vēsta “Dailymail”.

Sociālajos tīklos nonākušas vairākas fotogrāfijas no cilvēkiem, kuri palikuši ēkā. Viņi ir apgūlušies uz grīdām vai sēž pie sienām. Notikuma vietā ir ieradusies policija.

Kāds liecinieks, kurš dzīvo netālu no vēstniecības un pa sava mājokļa logu redz vēstniecības ēku, portālam ziņojis, ka tur patrulē policija ar suņiem, ir ugunsdzēsēju automašīnas, apkārtne ir norobežota. Apkārt esot daudz bruņotu cilvēku, dzirdami satraukti kliedzieni, taču joprojām nav īsti skaidrs, kas ir izraisījis šo apdraudējumu.

Vietējā policija esot informēta par notikušo, taču pagaidām sīkākus komentārus nesniedz. Turpināsim sekot līdzi notikumiem un informēsim par tiem.

Currently on a security lockdown inside the US embassy, being told to stay away from windows 😬 pic.twitter.com/oKAkWGtVQv

— Anna Maslowicz (@annamazz) February 22, 2023