Džastins Bībers pārtrauc klusēšanu ar sirdi plosošu ziņojumu







Džastins Bībers beidzot ir izteicies publiski pēc pieaugošajām fanu bažām par viņa veselību un labsajūtu, raksta DailyMail.com.

31 gadus vecais dziedātājs dalījās sirdi plosošā ierakstā, kurā viņš atzina, ka bieži jūtas kā “krāpnieks” un “nepietiekami talantīgs”, raisot spekulācijas par viņa garīgo stāvokli un pašsajūtu. “Cilvēki man visu mūžu teikuši: ‘Wow, Džastin, tu to esi pelnījis’,” viņš rakstīja. “Bet es vienmēr esmu juties necienīgs, kā krāpnieks. Kad cilvēki teica, ka es kaut ko esmu pelnījis, tas lika man justies slikti – ja vien viņi zinātu manas domas.

Džastins Bībers pasaules slavu ieguva tikai 15 gadu vecumā, kad viņu atklāja YouTube un parakstīja līgumu ar Ašera ierakstu kompāniju. Viņa 2010. gada debijas singls “Baby” padarīja viņu par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem mūziķiem, pārdevis vairāk nekā 150 miljonus ierakstu visā pasaulē.

Tomēr pēdējos mēnešos fani ir pauduši satraukumu par viņa izskatu un uzvedību: Dziedātājs ir redzēts ar bālāku sejas krāsu, nevīžīgās drēbēs un ar dūmu pilnu bongu rokās sociālajos tīklos. Bažas kļuva vēl lielākas pēc tam, kad viņš publicēja fotogrāfijas, kurās pīpē no ierīces, kas izskatās pēc bonga. Attēlos viņš sēž uz elektriskā velosipēda, fonā skanot Cypress Hill dziesmai “Hits From The Bong”.

Fanu reakcija bija nosodoša: “Tu esi tēvs – saņemies!”, “Vai tu neesi jau savos 30? Šis izskatās pēc 14 gadnieka posta. Saņemies un esi tēvs!”, “Aizvācies no narkotikām un audzini savu dēlu!”, “Ceru, ka Džekam nebūs jāelpo viss šis dūms. Bērns to nav pelnījis.”

Bībera pārstāvis sniedza paziņojumu TMZ, kurā noraidīja runas, ka viņš lieto smagās narkotikas: “Atkārtotais naratīvs, ka Džastins lieto narkotikas, ir absolūti nepatiesi. Patiesībā viņš šobrīd ir vienā no labākajām dzīves posmiem.” Viņa prioritāte ir ģimene un mūzika.

Pārstāvis uzsvēra, ka pastāvīgās spekulācijas par viņa veselību un laulību ir “nogurdinošas un nožēlojamas”.