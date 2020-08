Dziedātāja Aminata Savadago pārsteidz ar jaunu izskatu: mainījusies līdz nepazīšanai

View this post on Instagram

Fantastiskas sajūtas pēc vakardienas koncerta Liepājā!!!❤️ Skatuve ezera vidū – tā ir neaizmirstama pieredze! Paldies visiem skatītājiem, kas bijuši klāt!❤️ Paldies @liepaja.music un Liepaja Music Orchestra par šo pieredzi! Ļāvos eksperimentam un prieks, ka mums ir izdevies tik foršs kopdarbs!🎶🎵 Paldies @selinakeer par manu maigu, debess krāsas zilu kostīmu, kas bija ļoti atbilstošs manam vakara noskaņojumam, un paldies @elgahomitska kas vienmēr, kā feja rūpējas par manu stilu!!!❤️❤️❤️ Paldies par foto: @ohm.lv un Valters Trumpiks!