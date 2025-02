Foto: Ivars Soikāns/LETA

Dziedātāja Emilija publisko sirsnīgu ierakstu par “Supernova” rezultātiem: “Kamēr mēs apkārt runāsim, ka Eiropa mūs nesapratīs, mēs netiksim nekur tālu…” Ieteikt







Dziedātāja Emilija sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar sirsnīgu ierakstu, norādot, ka ir gandarīta par Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu konkursā “Supernova” iegūto otro vietu. Emilija aicinājusi aizdomāties par to, kā mēs atbalstām pašmāju māksliniekus.

Reklāma Reklāma

Emilija uzsvēra, ka mūsu atbalsts “Tautumeitām” ir neizsakāmi svarīgs, aicinot atbalstīt “Tautumeitas”, un norādot, cik svarīga ir vienotība un lepnums. Emilija aicināja būt lepniem par savu kultūru, valodu un māksliniekiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.

Turpinājumā Emilijas publicētais ieraksts.

“Sveiki visiem! Ilgi domāju, vai par to, kas tagad notiek apkārt saistībā ar “Supernovu” 2025, man klusēt vai tomēr nē. Tomēr sapratu, ka nespēju. Esmu ļoti priecīga par 2. vietu. Es negaidīju tik labu rezultātu. Mans mērķis bija parādīt sevi, jo es ticēju, ka dziesma ir ļoti laba. Un tā arī ir. Un tāpēc es biju uz “Supernovas” skatuves.

Runājot par savām sajūtām par otro vietu – esmu neizsakāmi laimīga. Jūtos kā uzvarētāja. Neesmu gatava emocionāli Eirovīzijai. Man nav resursu, pieredzes, lai uz tādas skatuves būtu. Kādu dienu es atgriezīšos, kad es būšu gatava. Ļaujiet man augt, baudīt, kļūdīties, ja vajag, bet visam dzīvē ir savs laiks. Esmu pateicīga par to, kas man ir tagad, nevis par to, kas varētu būt.

Par pirmo vietu nespēju neko sliktu pateikt. No sirds apveicu “Tautumeitas”. Man priekšnesums vizuāli piesaistīja visvairāk. Paldies jums dāmas par to. Redzēju pareizo attieksmi, mīlestību pret to, ko darāt. Kvalitāti, komandas ieguldījumu, vienotību un degsmi. Malači!

Tāpēc aicinu visus sūtīt tikai tās labākās domas “Tautumeitām”, jo viņas ne tikai to ir pelnījušas, bet viņām vajag mūsu atbalstu. Kamēr mēs apkārt runāsim, ka Eiropa mūs nesapratīs, mēs netiksim nekur tālu… Tad kā jūs esat iedomājušies, kā lai viņas kāpj uz skatuves, ja mēs šeit pat mājās, Latvijā, nevaram viņas pienācīgi atbalstīt? Mēs esam labāki. Mēs esam daļa no šīs pasaules. Un mēs esam cilvēki. Mēs neesam nauda, lai visiem patiktu. Mēs esam mēs, un mēs esam Latvija. Tāpēc būsim lepni par to, kas mēs esam, par mūsu valodu un par drosmīgām dāmām, kas kāps uz skatuves, un to redzēs miljoni, un dziedās mūsu valodā, un nesīs Latvijas vārdu pasaulē.

“Tautumeitas”, visu cieņu jums un sūtu jums visu savu mīlestību. Salieciet to kabatās vai kroņos, jo Šveicē jums tā noderēs!”