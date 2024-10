Publicitātes foto

"Eksporta un inovācijas balvai" izvirza sešus jaunus tūrisma produktus







“Eksporta un inovācijas balvai 2024” kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” izvirzīti seši jauni tūrisma produkti.

“Lai arī tūrisma nozarē pēdējie gadi bijuši izaicinājumu pilni, priecājamies, ka gan pašvaldībām, gan uzņēmumiem ir izdevies izveidot jaunus piedāvājumus, kam ir labs potenciāls gan vietējā, gan ārvalstu tūrisma tirgū. Īpaši priecē tūrisma attīstība Latgalē – esam nominējuši balvai divus daudzsološus produktus no šī reģiona. Pašvaldību iestāžu grupā atzinīgi vērtējami spēcīgie piedāvājumi, kas saistīti ar zinātni un sniedz plašas izglītošanās iespējas gan skolēniem, gan sabiedrībai kopumā. Savukārt komersantu grupā šogad startē uzņēmumi, kas strādājuši jau ilgāku laiku, bet nepārtraukti attīstās un nākuši klajā ar jauniem, saistošiem piedāvājumiem,” saka konkursa žūrijas pārstāve, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.

Kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” žūrija vērtē, vai produkts ir inovatīvs un ar augstu pievienoto vērtību, vai tas tiek veidots, saglabājot vietējos resursus un tiek attīstīts, ņemot vērā vietējo kultūras, dabas, sociālos un ekonomiskos faktorus, kā arī tiek ņemti vērā citi aspekti.

Pieteiktie produkti tiek vērtēti divās grupās – komersantu veidotie tūrisma produkti un biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldību iestāžu veidotie tūrisma produkti. Pretendenti tika aicināti iesniegt pieteikumus līdz 9. septembrim. Balva svinīgā ceremonijā tiks pasniegta 5. decembrī vienam no produktiem komersantu grupā un vienam no produktiem biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldību iestāžu grupā.

Balvai komersantu grupā nominēti:

Lemuru barošana “Rakšu” zoodārzā

Zoodārzā “Rakšos” tapusi lemuru māja, kurā dzīvo 24 lemuri. No tiem septiņi jau dzimuši turpat “Rakšos” – mājā, kuras vide pēc iespējas līdzinās lemuru dzimtajai Madagaskarai. Tajā ir dabiskie koki, trepītes, virves, kurās ieķerties, omulīgas mājiņas un vairākas virsmas, uz kurām var gan sēdēt, gan arī izmantot kā atspēriena punktu nākamajam lēcienam. Apmeklētājiem Lemuru mājā ir iespēja izjust tiešo kontaktu ar dzīvniekiem, tos pabarot, fotografēties un noklausīties izglītojošu informāciju par lemuriem kompetentu gidu pavadībā. Otrā stāva lemuru telpā ir uzstādīts platekrāna televizors un mazākie apmeklētāji var skatīties multiplikācijas filmu “Madagaskara” kopā ar saviem vecākiem un lemuriem. “Rakšu” saimnieki atzīst, ka lemuri raisa cilvēkos ļoti pozitīvas emocijas un vienlaicīgi darbojas kā dzīvnieku terapija. Nākamgad viesiem tiks piedāvāta arī “Joga ar lemuriem”.

Labjūtes komplekss “Ziedlejas” Siguldā

“Ziedleju” unikālā kombinācija ir dabas, tradīciju un izsmalcināta dizaina simbioze, kas sniedz iespēju justies fiziski un emocionāli labi, uzkrāt pieredzi un zināšanas un vienlaikus pieredzēt pozitīvas izmaiņas apkārtējā vidē. Latvijas dabas SPA kūres var baudīt laikmetīgas dizaina pirtīs, bet pēc tam viesi aicināti nakšņot neierastos apartamentos – stikla istabās. “Ziedleju” lielākā vērtība ir neskartā un daudzveidīgā daba – saimniecība atrodas pašā Gaujas Nacionālā parka sirdī. “Ziedlejas” aicina baudīt arī aktīvo atpūtu – pieejami augstas kvalitātes taku velosipēdi un pastaigu takas Gaujas senielejā. “Ziedleju” kompleksa attīstībā daudz izmantoti vietējie materiāli, tiek ievāktas, apstrādātas un izmantotas vietējo amatnieku un pirts meistaru zināšanas.

Itāļu stila viesnīca “La Tenuta Italiana” Latgales dienvidos

“Silene Resort & SPA” četru zvaigžņu viesnīca “La Tenuta Italiana” atrodas pierobežā, 20 minūšu brauciena attālumā no Daugavpils, vietā kur kādreiz bijis vien necaurejams mežs. Viesnīcas komplekss ar 14 komfortabliem numuriem ar itāļu interjera stila elementiem aicina viesus uz nesteidzīgu atpūtu un ēdināšanu itāļu restorānā Latgales dienvidos. Izveidota īpaša vīna studija “La Tenuta Cantina”, kur tiek piedāvātas vīnu degustācijas, uzkodas un var noklausīties stāstījumu par katru no tiem. Kompleksā ir restorāns, atpūtas laukums bērniem, “Dabas SPA” studija, mini zoodārzs un īpaša reģiona tradicionālā dzēriena darītava “Šmakovkas laboratorija”. Tajā tiek piedāvāts unikāls produkts – vietējā Silenes šmakovka, kas tiek ražota tikai no dabīgām ekoloģiskām vietējām izejvielām – medus un ogām – tepat “Silene Resort & SPA” izveidotā un licencētā ražotnē.

Biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldību iestāžu grupā nominēti:

Ekspozīcija “Inženieru arsenāls” Daugavpils cietoksnī

No ķieģeļiem, ar kuriem būvēts Daugavpils cietoksnis, līdz savulaik pa Daugavpils ielām braukājuša tramvaja vagonam. No Lielbritānijā ražotām dzelzceļa sliedēm līdz ekskluzīvākajiem auto un moto modeļiem. Ekspozīcija “Inženieru arsenāls” ataino Daugavpils, Latvijas, arī pasaules daudzu gadsimtu garo inženiertehnisko vēsturi. “Inženieru arsenālā” ir izveidotas četras ekspozīciju zonas: industriālā dizaina vēstures un spectehnikas, padomju spēkratu, mototehnikas un rietumu retro automobiļu sektori. Kopumā centrā izvietotas vairāk nekā 40 retro automašīnas, vairāk nekā 80 motocikli un mopēdi, liels skaits aksesuāru, auto un motomodeļu. “Inženieru arsenāla” apmeklētajiem meistarklasēs ir iespēja gūt arī pieredzi un zināšanas par seno amatnieku prasmēm, ar senajiem rokas instrumentiem izmēģinot savus spēkus. Dažādos kvestos var izzināt gan cietokšņa būvniecības vēsturi, gan industriālā mantojuma un tehnikas vēsturi.

Kosmosa izziņas centrs Cēsīs

Kosmosa izziņas centra uzdevums ir veicināt bērniem interesi par dabaszinātņu, inženierzinātņu, tehnoloģiju un matemātikas jomu (STEM), skaidrot šo jomu aktualitāti un piedāvāt to apskatīt caur kosmosa prizmu. Centrā ir daudz praktisku eksponātu, kas ļauj izzināt kosmosa faktus, izmantojot interaktīvus displejus, pieskaroties, kustoties un eksperimentējot. Kosmosa izziņas centrs piedāvā unikālu iespēju iejusties astronauta lomā un īstenot aizraujošu misiju kosmosa stacijā “Auseklis”. Šī simulācijas spēle, kas notiek pāros, ļauj dalībniekiem izbaudīt kosmosa izpētes izaicinājumus un pārbaudīt savas prasmes kā īstiem astronautiem. Ģimenes un skolu grupas var pievienoties darbnīcām, kurās viņi aktīvi piedalās raķešu, izpletņu veidošanā, kurus pēc tam var palaist gaisā. Skolēni interaktīvās nodarbībās programmē, būvē satelītus, darbojās ar droniem, izmanto 3D printerus, veido dažādus izglītības moduļus, bet studenti var piedalīties arī izglītojošos izaicinājumos, piemēram, Eiropas Kosmosa aģentūras organizētās starptautiskās sacensībās.

Vides izglītības centrs “Botania” Salaspilī

Moderns un unikāls vides izglītības centrs – “Augu valstība BOTANIA” Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspilī, ir vieta, kur stāsti un spēles, smaržas un skaņas aicina ar aizrautību iepazīt augus un dabas vērtības. Vairāk nekā 100 stāsti stendos, vitrīnās un digitālās spēlēs ataino notikumus augu valstībā. Ekspozīcija ietver sešus tematus: par saknēm, stumbriem, lapām, ziediem, sēklām un augļiem. Atsevišķa vieta atvēlēta ekoloģijai, bioloģiskajai daudzveidībai un botānisko dārzu misijai. “Botania” ir vieta, kur raisīt interesi par augiem dažādās pieredzēs pēc katra izvēles: lasāmtekstos un klausāmpasakās, taustāmos eksponātos un interaktīvajos stendos, lapu ķeršanas rotaļās un ziedu simetrijas spoguļos, digitālās spēlēs, virtuālās un paplašinātās realitātes pieredzēs, smaržās un skaņās, vēja pieskārienos un graudu čaboņā, pat auga valodā rakstot vēstuli un nosūtot to saviem draugiem.

Par “Eksporta un inovācijas balvu”

Šogad jau 19. reizi tiks godināti Latvijas uzņēmēji, kuri, spītējot dažādiem globāliem izaicinājumiem, spējuši audzēt savu eksporta apgrozījumu, radījuši jaunus produktus un inovācijas. “Eksporta un inovācijas balva” tiks pasniegta piecās kategorijās – “Eksporta pieauguma līderis”, “Inovācijas čempions”, “Eksporta čempions”, “Eksporta jaunpienācējs”, un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”. Apbalvojumu pasniegšana, klātesot Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, norisināsies 5. decembrī.

Saskaņā ar konkursa nolikumu pirmajās trijās kategorijās uzvarētāji tiks noteikti, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotajiem datiem, bet nominācijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” un “Eksporta jaunpienācējs” kandidātiem bija iespēja pašiem pieteikties dalībai konkursā.

