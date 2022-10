Foto: Shutterstock

Elīna, Drosma un Drosmis – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?







19. oktobrī vārda dienu svin Elīna, Drosma un Drosmis – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Elīna

Elīna Gluzunova. Foto: ekrānuzņēmums

Pirmais tips – mūsdienīga, enerģiska sieviete, dažreiz egoistiska. Paļaujas tikai pati uz sevi, prot veidot karjeru. Prot pārdzīvot visdažādākās dzīves situācijas un iziet no tām ar “sausām kājām”. Otrais tips – šī Elīna, atšķirībā, no pirmā tipa visu dara pretēji. Bet ir itin mierā ar to, ka viņai patīk ačgārns dzīvesveids.

Drosma

Instinktīvi tiecas un gūst virsroku. Ir augstprātīga, tomēr dažādās dzīves situācijās – arī taisnīga.

Drosmis

Pozitīvs vīrietis, līdzsvarots, ļoti mierīgs. Dažreiz tomēr konservatīvs.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.