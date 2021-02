Slimību un profilakses kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. FOTO: Edijs Pālens/LETA

Epidemioloģiskā situācija Latvijā atkal pasliktinājusies, brīdina Perevoščikovs







Pēc vairāku nedēļu sarukuma patlaban epidemioloģiskā situācija Latvijā atkal pasliktinājusies, jo pieaug Covid-19 gadījumu skaits septiņu dienu periodā, valdības sēdē sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.

Patlaban, pēc epidemiologa sacītā, dati vairs neliecina par samazinājumu – vakar tika novērots septiņu dienu gadījumu skaita pieaugums par 0,4%.

Vienlaikus nedēļas griezumā nedaudz pieaudzis veikto Covid-19 testu skaits, bet šis pieaugums epidemiologa vērtējumā nav gana liels, lai tas liecinātu, ka gadījumu skaits pieaudzis, jo veikts vairāk testu.

“Šis pieaugums lielākoties pašreiz ir saistīts ar to, ka situācija patiešām zināmā mērā pasliktinājusies,” piebilda Perevoščikovs.

Arī 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju, pēc epidemiologa sacītā, pēdējo dienu laikā sarūk nebūtiski. Piemēram, no otrdienas līdz trešdienai tas sarucis no 502,5 gadījumiem līdz 501 gadījumam.

Tāpat epidemiologs atzīmēja, ka no šobrīd atklātajiem jaunā Lielbritānijas Covid-19 paveida gadījumiem seši inficējušies Latvijā vietējās transmisijas rezultātā, savukārt vēl viens inficējies Zviedrijā.

Jau ziņots, ka trešdien Latvijā atklāti 813 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par sešu ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet divi – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Trešdien Latvijā veikti 12 232 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem nokrities no 7,8% līdz 6,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 84 258, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1593 jeb 1,89% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju sarucis tikai nedaudz – līdz 501 gadījumam.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 9557 personām.