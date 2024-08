“Es to sauktu par necieņu pret mani, nerēķināšanos, kaitniecību…” Mūrniece par to, ka mediji publicē nepatiesas ziņas

Linda Mūrniece. Publicitātes foto

Uzņēmēja Linda Mūrniece sociālajos tīklos dalījusies ar ziņu, uzrunājot vietējos medijus: “Vakar iepērkos Rimi un pie kases ieraugu savu bildi kādam nezināmam žurnālam uz vāka. Godīgi – sastingstu, jo saprotu, ka atkal kas bez manas ziņas sarakstīts, jo neesmu ne ar vienu mediju runājusi. Patiešām izvairos no tā. Slepus iebāžu žurnālu zem pirkumiem, lai neviens nepamana līdzību un nopērku.

Vēlāk steigā šķirstu un saprotu, ka pārpublicēta mana 4 gadus veca intervija un te arī kur iekšpusē tas maziem burtiem uzrakstīts, bet pat man radās priekšstats, ka ar mani noticis kas jauns, ko pati gan nezinu, kur nu vēl citiem, kas ierauga šo vāku…

Intervijai nav ne vainas un bildes smukas, bet gadi gan pagājuši un man neviens nav pajautājis, vai es vispār vēlos būt uz tā vāka…

Šodien atveru feisbuku. Un te atkal es!!! Izrāvums no divus gadus vecas intervijas. Pavisam cita situācija, pavisam cita es, bet atkal pat es padomāju, ka noticis kaut kas jauns. Nē!! Vienkārši atkal man aizmirsuši pajautāt, vai man to vajag un vai es vispār piekrītu, ka mani pārpublicē kāds portāls. Izrādās, 1188 izsūtījuši visiem šo izrāvumu un portāliem neko nevar pārmest. Pārpublicē to, ko viņiem izsūta…

Un ko man darīt? Taisnoties visiem, ka es nelienu virsū ar sevi un nemēģinu visur publicēties? Jo tieši to cilvēki, kam nav saskares ar medijiem, domā…

Taisnoties, ka sēžu es savos laukos, uzņemu viesus un priecājos, ka esmu cilvēks ne vairs no žurnālu vākiem…

Nojaušu, ka esmu kļuvusi atkal aktuāla, jo tūlīt iznāks mana grāmata un jāsteidz uz šī notikuma fona tirgot manu atpazīstamību.

Es to sauktu par necieņu pret mani, nerēķināšanos, kaitniecību…

Es gribu izvēlēties, kad esmu uz kāda vāka un tieši uz kura. Tāpat kā es gribu izvēlēties aktuālu informāciju par sevi, ne atgremotu no senām intervijām.

Un es brīnījos, kāpēc manos spamos ir pilns ar dīvainām vēstulēm no laimes meklētājiem… precētiem un neprecētiem…”