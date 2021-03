Esi ļoti uzmanīgs un pat piesardzīgs! Horoskopi 30.martam

Foto: pexels.com

Horoskopi 30.martam







Auns

Gribēt nav kaitīgi, bet visu laiku gribēt un neko nedarīt, lai gribētu sasniegtu, ir gan kaitīgi. Izdari pirmo soli pretim tam, ko vēlies patiesībā sasniegt!

Vērsis

Problēma, ar kuru tu šodien sastapsies, aizpildīs visu dienu – no paša rīta līdz pat vakaram. Tev nāksies tikt ar to drosmīgi galā cēlā vientulībā. Taču nesūdzies, tu ar to tiksi galā lieliski!

Dvīņi

Tuvi tev cilvēki šodien lojāli izturēsies pret tavām iegribām un uzmanības apliecinājumu vajadzībām. Izmanto šo iespēju!

Vēzis

Tu vari šodien krist kādā trakā grēkā – kļūsi pārlieku lepns. Uzreiz gan par to “nāvessodu” sev nepiespried, bet nākošo reizi tomēr padomā, vai tā vajadzētu uzvesties…

Lauva

Ja tu kaut uz sekundi sāksi šaubīties par savām spējām vai talantiem, visa diena aizritēs nepareizā gultnē. Tāpēc pat tad, ja tev liekas, ka kaut kas neizdodas tā, kā tu gribi – nešaubies par sevi.

Jaunava

Šodien tev būs reāla iespēja pārvērst savu iepriekšējo dienu nesasniegtos rezultātus par ļoti brīnišķīgiem rādītājiem. Galvenais – neslinko!

Svari

Iespējams, ka tev nāksies daudz laika pavadīt pie telefona un darboties ar informāciju. Taču nekur nav teikts, ka tas tev nebūs interesanti un aizraujoši.

Skorpions

Esi ļoti uzmanīgs un pat piesardzīgs. Šodien, iespējams, tu kļūsi par kaut kā ļoti trausla un saudzējama aizbildni.

Strēlnieks

Nevajadzētu sev lieki pievērst uzmanību, tomēr pastāv risks, ka starp tiem cilvēkiem, kas ir ap tevi, kāds tevi gribēs “noskaust”.

Mežāzis

Tev nāksies tikt galā gan ar saviem trūkumiem, gan atzīt savas kļūdas. Turklāt nevis “pa kluso”, bet tā, lai to zina visi apkārtējie. Liels izaicinājums!

Ūdensvīrs

Tu būsi visai pozitīvi noskaņots tam, ka savus pienākumus un darbus varēsi optimizēt. Sākumā liels enerģijas daudzums gan aizies šim plānam, taču būs tā vērts.

Zivis

Visai iespējams, ka šodien kaut kas kļūs par tavas laimes iemeslu. Tu varēsi justies ļoti priecīgs un gandarīts!