Foto: Shutterstock

Esi saprātīgs, nesteidzies notikumiem pa priekšu! Horoskopi 3.maijam







Auns

Ja tev šodien izdosies kādu pārliecināt, tā būs tava mazā uzvara. Iespējams, tas nebūs tik viegli, kā tu gribētu, tomēr, ja tu papūlēsies, viss izdosies!

Vērsis

Esi saprātīgs, nesteidzies notikumiem pa priekšu. Ja tev arī gribas šodien paziņot, ka viss ir slikti, padomā, vai tā patiešām ir. Padomā par to!

Dvīņi

Šodien tu vari nodarboties ar kaut ko, kas tavā sirdī mīt, taču tev visu laiku tam neatlika laika. Šodien būs īstais laiks, lai to darītu.

Vēzis

Vislielākie uztraukumi šodien būs saistīti ar kādu tavu draugu. Viņš ir ļoti norūpējies par kaut ko un būs tik ļoti aizgrābts ar savu rīcību, ka savā ceļā nepamanīs daudz kļūdu un var kaitēt arī pats sev un jūsu attiecībām.

Lauva

Šodien uzradīsies negaidītas problēmas. Pie tam no tādiem cilvēkiem, no kuriem tu to patiesi negaidīji!

Jaunava

Ir vērts šodien uzsākt kaut ko nozīmīgu un pat globālu. Ja tev nav tādas vēlēšanās, sāc darīt vismaz tos sīkos darbiņus, kas, galu galā, novedīs tevi pie mērķa.

Svari

Nevajadzētu šodien izaicināt veiksmi. Tā tev dos daudz, bet, ja tu nemitīgi sūdzēsies par savu slinkumu vai to, ka tev “neveicas”, veiksme patiesi uzgriezīs tev muguru.

Skorpions

Kaut kur dziļi sirdī tu jutīsi, ka tevī mostas cerības. Tādas, kuras tu varēsi izmantot, lai izlīgtu ar cilvēkiem, ar kuriem esi bijis sastrīdējies vai atrisināt kādas sarežģītas situācijas.

Strēlnieks

Tu, iespējams, ne pārāk skaidri šodien apzināsies, kāpēc tu atrodies tieši šeit un tagad. Bet daudz lietu šajā dzīvē nav no mums atkarīgas. Un šī diena būs tāda.

Mežāzis

Tu atrodies kādas savas izvēles priekšā. Un tev šī izvēle būs jāizdara – vēlies tu to vai nē. Ņem to vienkārši vērā.

Ūdensvīrs

Tiec vaļā no visa nederīgā un tām lietām, kuras tu sen gribēji izmest, bet kaut kādu iemeslu dēļ vēl neesi to izdarījis. Ļoti piemērots laiks ģenerāltīrīšanai.

Zivis

Tev šodien nebūs tā kompānija, kurā tu jūties vislabāk. Bet nenokar degunu! Tu vari darīt to, ko tu dari arī bez “atbalsta programmas”, jo tu pats esi spēcīga personība.