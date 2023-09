Aktieris Rūdolfs Plēpis dažādos laikos

"Esmu atkarīgs no citiem…" – latviešu aktieris Rūdolfs Plēpis atklāti par to, kāda ir viņa dzīve pēc dzīves pansionātā







17.septembrī talantīgais latviešu aktieris Rūdolfs Plēpis atzīmēja savu 73.dzimšanas dienu. Žurnālam “Privātā dzīve” viņš pastāstījis, kā šobrīd viņš dzīvo un kā plāno atzīmēt savas svinības.

Plēpis žurnālam stāsta, ka parasti dzimšanas dienu svin kopā ar savu brāli Artūru, jo, kā izrādās, viņi dzimuši vienā dienā. Aktiera brālis ir trīs gadus vecāks un atšķirībā no viņa, esot sportisks. Taču to, kā viņš atzīmēs šogad savu dzimšanas dienu, viņš nezina: “Tas būs pārsteigums. Esmu atkarīgs no citiem, tāpēc pats nevaru ne kur ne aiziet, ne aizbraukt. Zinu tikai to, ka atzīmēsim ģimenes lokā.”

Atgādināsim, ka aktierim jau kādu laiku ir nopietnas veselības problēmas, kas saistītas ar viņa redzi. Kādu laiku viņš uzturējās pansionātā. Tomēr tagad viņš dzīvo pats savā dzīvoklī Rīgas centrā, kur pie viņa ik dienas nāk aprūpētājs.

Aktieris atklāj, ka visādi citādi ar viņa veselību viss esot kārtībā, bet viss pārējais esot Dieva ziņā. “Galvenais ir nenokārt degunu,” – viņš saka.

Visu interviju ar aktieri Rūdolfu Plēpi lasi žurnālā 19.augusta žurnālā “Privātā Dzīve”.