15. jūlijā Latvijā viesojās viens no pasaules ietekmīgākajiem interneta satura veidotājiem – IShowSpeed jeb Darrens Džeisons Votkinss, kura YouTube kanālam ir vairāk nekā 42 miljoni abonentu, informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.

Ņemot vērā viņa ietekmi un potenciālu piesaistīt globālu auditoriju, LIAA pārstāvji sazinājās ar influencera komandu, lai izmantotu šo vizīti kā iespēju Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā.

“Tā kā iepriekš citās valstīs viņa vizītes piesaistījušas plašus fanu pūļus, mēs laikus koordinējām informācijas apmaiņu ar atbildīgajiem dienestiem, lai samazinātu nekārtību riskus. Vienlaikus būtiski uzsvērt – IShowSpeed interneta saturs un uzvedība ir pilnībā neatkarīga un nav LIAA ietekmes sfērā. Tas ir izaicinājums pieņemt šādu influenceri, viņa reakcijas ir spontānas, un satura virziens nav iepriekš saskaņojams un, iespējams, tieši tāpēc piesaista tik plašu starptautiskas sabiedrības interesi,” saka Jāgere.

Kā ziņoja LTV raidījums “Panorāma”, katra no Baltijas valstīm, kur viņš pabija vien pāris stundas, samaksāja viņam 30 000 eiro.

Vizītes laikā Rīgā IShowSpeed raidīja divu stundu tiešraidi, kurā apmeklēja vietējos objektus, tostarp Āgenskalna tirgu, Uzvaras parku, Brīvības pieminekli un Doma laukumu. Viņa tiešraide vienlaikus piesaistīja vairāk nekā 120 tūkstošus skatītāju, un ieraksts turpina krāt miljonus skatījumu YouTube platformā.

“Latvija ir atvērta jaunām idejām un cilvēkiem, kas uzrunā miljonus. Šī vizīte sniedz iespēju parādīt Latviju no cita skatpunkta pasaules auditorijai,” IShowSpeed vizīti komentēja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš lidostā “Rīga” personīgi sagaidīja ietekmīgo influenceri. Igaunijas vizītes laikā IShowSpeed tikās ar Igaunijas premjeru.

Rīgas apmeklējuma laikā IShowSpeed veidoja vairāk nekā divu stundu tiešraidi, kurā dalījās ar iespaidiem par Latviju. Ierodoties Rīgas lidostā, viņš spontāni izteica sajūsmu par valsts zaļumu un gaisu. Tālāk devās uz Āgenskalna tirgu, kur nogaršoja tradicionālos ēdienus, tostarp asinsdesu un kūpinātas zivis.

Uzvaras parkā influenceris iestādīja savu pirmo koku, ko nosauca par #IshowTree. Votkins piedalījās maizes cepšanas meistarklasē, apmeklēja Brīvības pieminekli, kur viņu sagaidīja liels fanu pūlis, Satiekoties ar Latvijas Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni, IShowSpeed pārrunāja Eurobasket 2025 norisi Rīgā šā gada augustā un septembrī un izpildīja savu slaveno atmugurisko salto, kas kalpo kā influencera “firmas zīme” un kuru Darrens izpilda vietās, kas viņam īpaši iepatikušās.

Vizīti viņš noslēdza Doma laukumā un Radio mājā, kur kopā ar grupu “Olas” sveica skatītājus no balkona un satika Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu.

Šī vizīte bija daļa no viņa spontānās Eiropas tūres, kad vienas dienas laikā viņš apmeklēja visas trīs Baltijas valstis. Tiešraide no Latvijas piesaistīja vairāk nekā 120 tūkstošus skatītāju vienlaikus, bet ieraksts turpina krāt skatījumus miljonu apmērā.

IShowSpeed jeb Darrens Džeisons Votkinss saņēmis Gada straumētāja balvas 2022., 2023. 2024. gadā dažādās kategorijās par daudzveidīgākā satura veidošanu, labākā starptautiskā satura veidošanu, Kid’s Choice awards u. c. Šobrīd IShowSpeed ir 41,5 miljoni sekotāju YouTube un 37,6 miljoni sekotāju Instagram. Kopējais skatījumu skaits YouTube pārsniedz 4,7 miljardus skatījumu, ieņem 18. vietu ietekmīgāko infulenceru sarakstā Instagram.

LIAA un citu iesaistīto pušu vārdā izsakām pateicība visiem dienestiem par operatīvo un profesionālo darbu.

Tikmēr socvietnē X jau izcēlusies pamatīga komentāru vētra. Par ko tur tiek runāts diezgan asos toņos, lūk, ieskats komentāru izlasē!

