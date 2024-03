“Esmu tik laimīga!” Hamiltone grāvēja “Terminators” kārtējā turpinājuma vietā izlēmusi labāk filmēties dažādos seriālos

ASV aktieri Linda Hamiltone un Arnolds Švarcenegers pozē fotogrāfiem “Terminator: Dark Fate” prezentācijas laikā 2019.gadā. Foto: EPA/SCANPIX

Kaut arī Linda Hamiltone izlēmusi nepiedalīties grāvēja “Terminators” kārtējā turpinājumā, viņa joprojām ir ļoti aizņemta darbojoties citos projektos, tā vēstīja ārvalstu medijs “CNN“.

Būtu tikai godīgi Lindu Hamiltoni saukt par zinātniskās fantastikas žanra karalieni. Taču kā viņa pati uzskata, tas noticis tikai “laimīgas nejaušības” dēļ.

“Patiesībā man arī ļoti patīk lasīt zinātniskās fantastikas darbus. Man patiešām patīk varoņi, kurus viņi man ir piedāvājuši spēlēt,” Hamiltone nesen sacīja intervijā “CNN”. “Tāpēc, ka tie ir jautrāki un trakāki. Es arī domāju, ka tur ir daudz plašāka vieta iztēlei, tāpēc tas mani uzrunā vairāk, nekā tēlot tipiskas profesionālas sievietes lomas,” sacīja aktrise.

Pašlaik viņa ir redzama “SyFy” tīkla seriāla “Resident Alien” trešajā sezonā par citplanētieti, kurš, nolaižoties uz Zemi nolūkā iznīcināt cilvēci, cieš avārijā, bet pasaules iznīcināšanas vietā iegūst cilvēka identitāti un integrējas kopienā, kurā dzīvo. Hamiltone šajā seriālā attēlo ģenerāli Eleonoru Makkalisteru – augsta ranga militārpersonu, kurai ir problēmas ar tēvu un kura jau sen interesējas par citplanētiešiem.

Lai gan tā ir komēdija, ģenerālis darbojas kā “pareizais tēls” lielākajā daļā viņai paredzētajās filmas ainās. “Tāpēc ik reiz ejot prom no filmas uzņemšanas laukuma cīnos ar tādu kā neizdošanās sajūtu,” domīgi nosaka Hamiltone. “Burtiski ir tā, ka manī tā visa vienkārši nav. Diemžēl šeit es nevaru būt smieklīga, jo man ir jātēlo pareizais personāžs,” viņa teica. “Bet, kad es mēģinu to visu padarīt nedaudz jautrāku, viņi uzreiz man saka: “Klau, ko tu tikko to izdarīji? Nedari vairs tā.””

Spēcīgu sieviešu tēlu atveidošana Hamiltonei nav nekas jauns. Viņa ieguva plašu atpazīstamību ar Sāras Konores lomu klasiskajā 1984.gada filmā “Terminators”, Arnoldam Švarcenegeram piedaloties filmas galvenajā lomā, kā arī filmējusies divos šīs franšīzes turpinājumos.

Tāpēc nesen, kad Hamiltone paziņoja, ka viņai nav intereses piedalīties nesen izziņotajā “Terminator 7” uzņemšanā, kuras scenāriju, kā ziņots, ir sarakstījis sākotnējais šīs filmas režisors un viņas bijušais vīrs Džeimss Kamerons, daudzi šīs filmas cienītāji tika patiesi apbēdināti.

Aktrise Linda Hamiltone filmā “Terminator: Dark Fate”. Foto: AP/SCANPIX

Aktrise Hamiltone sacīja, ka viņai gan neesot problēmu ar cilvēkiem, kas viņu joprojām identificē ar šīs filmas varoni. “Cilvēki nāk pie manis un saka: “Tu biji tik lieliska un izglābi pasauli,” tā “CNN” sacīja Hamiltone. “Un tad es nodomāju – ko gan tas sliktu nodarījis manā dzīvē? Kāpēc man par to sūdzēties?”” piebilda viņa.

Viņas jaunākais projekts ir kulta klasika. Hamiltone šobrīd filmējas piektajā un pēdējā populārā “Netflix” seriālā “Stranger Things” sezonā. Lai gan viņa neizpauda ne vārda par skatītāju ļoti gaidīto pēdējo šī seriāla sezonu, tomēr viņa atklāja, ka strādājot pie šī projekta aizvada savu “vislabāko laiku”.

“Tas bija gandrīz pirms gada, kad viņi man piedāvāja lomu šajā seriālā, un tieši tad, kad mēs bijām gatavi sākt uzņemšanu, sākās scenāristu streiks, un tas radīja vēl vienu kavēšanos,” viņa sacīja. “Tad sekoja vesels gads, kad es varēju tikai teikt, ak, es šobrīd gatavojos filmēties “Stranger Things”. Tāpēc es esmu tik laimīga, ka beidzot esam sākuši materiāla uzņemšanu, un tieši šajā gaismā es pašeiz redzu savas dzīves un lomas aprises tuvākajiem dažiem mēnešiem,” sacīja Hamiltone.

Lai gan Holivudā daudz tiek runāts par vecuma diskrimināciju attiecībā pret sievietēm, 67 gadus vecā Hamiltone atzina, ka laika gaitā viņas karjera ir kļuvusi interesantāka.

“Man šobrīd tiek piedāvātas daudz labākas lomas, nekā es dabūju tad, kad biju pavisam jauniņa aktrise. Un jāsaka, ka tikai patiešām labas, saturiskas lomas. Es tikko piedalījos filmas uzņemšanā “USC” vajadzībām,” viņa teica. “Es nezinu, kādus panākumus tā gūs pie skatītājiem, bet manā atveidotajā tēlā bija absolūti nulle no Lindas Hamiltones. Un tas bija tik jautri,” piebilda viņa. Aktrise to salīdzināja ar tādu kā muskuļu trenēšanu: “Kā aktierim ir lieliski spēlēt ārpus sevis, un tas man pēdējā laikā sanāk bieži.”

“Resident Alien” 3. sezona pašlaik tiek rādīta kanālā “SyFy”.