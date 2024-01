Britu aktrise Bella Remzija (foto – no kreisās) un ASV aktrise Džodija Fostere Losandželosā, Kalifornijā, 2023. gada 5. decembrī. Fostere paslavēja vienu Z paaudzes zvaigzni Remziju, nodēvējot 20 gadus veco aktrisi par piemēru tam, kādam būtu jābūt aktierim. Foto: AFP/SCANPIX

Nē, es šodien nejūtos savā "ādā"! Aktrise Džodija Fostere secinājusi, ka strādāt ar Z paaudzi var būt ļoti kaitinoši







Divus “Oskarus” ieguvusī aktrises Džodija Fostere ir izteikusies, ka ar Z paaudzi strādāt var būt “ļoti kaitinoši”, tā vēstīja britu medijs “BBC“.

Intervijā izdevumam „Guardian” Fostere sacīja, ka viņai dažkārt šķitis grūti saprast šīs paaudzes cilvēku attieksmi pret darbu.

“Viņi saka: “Nē, es šodien nejūtos savā “ādā”, es nākšu pulksten 10:30.”

“Vai, piemēram, ja es e-pastā, viņiem uzrakstīšu, ka viņu rakstītais ir gramatiski nepareizi, un pajautāšu, vai pirms tam viņi ir pārbaudījuši pareizrakstību? Bet viņi atbildēs: “Kāpēc gan lai es to darītu, vai tas nav ierobežojoši?””

Taču Fostere paslavēja vienu Z paaudzes zvaigzni – Bellu Remziju (Bella Ramsey), nodēvējot 20 gadus veco aktrisi par piemēru tam, kādam būtu jābūt aktierim, kurš ir atklājies jaunā “autentitātes vektorā”.

Fostere, kura jau pirms savas spožās kinokarjeras sākuma, bijusi atpazīstama bērnu modele, sacīja, ka jūtas ļoti motivēta palīdzēt jaunajiem aktieriem atrast savu ceļu, jo arī viņai savulaik bijušas grūtības “izaugt”.

Runājot par Z paaudzi – terminu, ko parasti lieto, lai aprakstītu tos, kas dzimuši 90.gadu beigās un 2000.gadu sākumā, 61 gadu vecā Fostere pajokoja: “Viņi patiešām ir kaitinoši – it īpaši darbavietā”.

Runājot par padomiem, ko viņa sniegtu kino industrijā ienākošajiem jauniešiem, Fostere sacīja: “Viņiem jāiemācās atslābināties, kā par to visu tik daudz nedomāt, kā izdomāt kaut ko tādu, kas ir viņu pašu.” Viņa piebilda: “Es varu palīdzēt viņiem atrast to, kas ir daudz jautrāk, nekā vienkārši būt par stāsta galveno varoni ar visu no tā izrietošo spiedienu.”

Fostere īpaši izcēla britu aktrisi Remziju, atceroties kā viņas pirmo reizi tikās filmu “Pēdējais no mums” (“The Last of Us” un “Troņu spēles” (“Game of Thrones”) zvaigzni žurnāla “Elle’s Women” Holivudas svinībās.

Fostere to raksturoja kā “brīnišķīgu notikumu”, taču vienlaikus arī atzīmēja, ka turpat visas pasākuma dalībnieces bijušas “augstpapēžu kurpēs un ar uzkrāsotām skropstām”.

“Ar to es gribu teikt, ka ir arī citi veidi, kā būt sievietei, un ir patiešām svarīgi, lai cilvēki to redzētu. Un Bella, kura, manuprāt, teica vislabāko runu, šajā pasākumā bija ģērbusies visideālākajā tērpā – skaisti pieskaņotā uzvalkā, pie tam bez jebkāda grima,” norādīja slavenā aktrise.

Fostere piebilda, ka jaunībā viņa šovbiznesa pasākumos nebūt nav varējusi ģērbties kā Remzija un nelietot grimu. “Tas tāpēc, ka mēs nebijām brīvi. Tāpēc, ka mums nebija brīvības. Un cerams, ka tas ir tas, ko piedāvā autentiskuma vektors – īstas brīvības iespēju,” viņa teica intervijā.

Fostere, kurai par lomu filmā „Nyad” tikusi pie vēl vienas “Oskara” balvas nominācijas, izteicās arī par saviem diviem dēliem un viņu attieksmi pret sievietēm.

Viņa paskaidroja, ka, lai gan viņi abi tagad ir “superfeministi”, kādā vecumā posmā viņas vecākais dēls tomēr uzskatījis, ka viņam, lai kļūtu par īstu vīrieti, ir jāizturas slikti pret sievietēm. Aktrise uzsvēra: “Un tajā mirklī man bija tā, – nu nē! Tas nav tas, kas raksturo īstu vīrieti! Tas ir tas, ko mūsu kultūra jums visu šo laiku ir mēģinājusi iestāstīt.”