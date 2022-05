Aizvadīta pirmā Summer Sound diena

Festivālā “Summer Sound” darbosies arī naktsklubs. Sola dejas līdz pat rīta gaismai Ieteikt







Šogad festivāls Summer Sound saviem apmeklētājiem sagādājis īpašu pārsteigumu – klubu festivāla teritorijā, kas darbosies 29. jūlijā no plkst. 22.00 līdz 06.00 un 30. jūlijā no plkst. 20.00 līdz 06.00. Kluba programma tapusi sadarbībā ar DJ un Radio 5 ētera personību Magnusu Eriņu.

“Festivāla Summer Sound apmeklētāji jau sen bija pelnījuši vietu, kur visu nakti reivot. Bedzot tas būs iespējams festivāla Klubā ++!”, komentē Eriņš. Pie pults būs šī brīža aktuālākie pašmāju dīdžeji – pats MAGNUSS ERIŅŠ; elektroniskās deju mūzikas dīdžejs un producents, pasaules lielākās deju mūzikas ierakstu kompānijas ”Ministry of Sound” paspārnē esošais MAKREE; dinamiskais DJ duets, Die Kultur projekta dibinātāji NF3; Radio 5 ētera personība LINDA SAMSONOVA; electro breakbeats mūzikas žanra pārstāvis DJ VOL-T; enerģiskais, eksperimentēt mīlošais, projekta Basa Kāja dibinātājs DJ PUPA; drum & bass dīdžejs DISPOZE; viens no drum & bass mūzikas sub-žanra pionieriem Latvijā DJ HESKK, kā arī dīdžejs, producents un ballīšu rīkotājs no Rīgas ARMAND HILL.











































































































































































































































Noritējusi festivāla "Summersound" sestā diena

Tā nosaukums “Klubs++” simbolizē dubultu enerģijas lādiņu. Festivāla klubā būs īpaša atmosfēra ar audiovizuālu noformējumu, kas veidots speciāli šim pasākumam. “Tiem, kuri dodas uz Summer Sound festivālu, ir skaidrs – balle būs. Katru gadu ierasts, ka ar pēdējo mākslinieku nekas nebeidzas, dejas turpinās dažādās festivāla zonās līdz pat rīta gaismai. Zinot šo pieprasījumu, esam izveidojuši ko Latvijā nebijušu – klubu festivālā.”, stāsta festivāla organizators Uldis Pabērzis.

Kā ziņots iepriekš, festivālā Summer Sound uzstāsies divi pasaulslaveni džentlmeņi no Anglijas – superhitu “Friday” un “Turn Me On” autors RITON un mūziķis, producents, dīdžejs JOHN NEWMAN, kurš mūzikas topu virsotnes iekarojis ar tādiem skaņdarbiem kā “Blame”, “Give Me Your Love”, “Love Me Again”, “Waiting For A Lifetime” u.c; folk-elektro mūzikas apvienība no Ukrainas, hita Shum autori Go_A, kaimiņzemes Eirovīzijas sensācija – lietuviešu grupa THE ROOP, kuras “Discoteque” amizantos deju soļus, šķiet, ir pamēģinājis ikviens, kā arī tāda pašmāju mākslinieku plejāde kā Musiqq, Gacho, Ansis, Jumprava, Dagamba, Astro’n’out, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Ralfs Eilands un citi. Summer Sound 2019. gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku.

Festivāls Summer Sound 2022. gadā norisināsies jūlija izskaņā un ir neapšaubāmi kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vasaras mūzikas notikumiem Baltijā. To apliecina tūkstošiem apmeklētāju, kuri ik gadu dodas uz brīnišķīgo Liepājas pludmali, lai baudītu divu dienu muzikālu prieku un atpūtu pašā jūras krastā. Katru gadu festivāls piedāvā vairāk nekā 50 māksliniekus, kā arī rūpējas par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu.

Festivāla biļetes par līdzšinējo cenu vēl pieejamas summersound.lv un bilesuserviss.lv līdz 22. maijam. Visas 2020.gada festivāla iegādātās biļetes ir derīgas, un ar tām nav jāveic nekādas papildu darbības, lai varētu apmeklēt festivālu šogad.