Dziedātāja Megan Thee Stallion. Foto: AFP/ Scanpix/ Leta

Festivāls "Positivus" nāk klajā ar zvaigžņu "sarakstu"! Kādi mākslinieki koncertēs Šogad jūlijā Rīgā?







Šī gada “Positivus” festivāla galvenie mākslinieku būs “A$AP Rocky”, “Megan Thee Stallion” un “Jamie xx”, aģentūru LETA informēja festivāla pārstāve Elva Lorence.

Viņa pavēstīja, ka festivāla programmu papildinās “Caribou”, “Black Midi”, “SoFaygo”, “Moses Sumney”, “Black Country”, “New Road”, “Bas”, pašmāju mākslinieki “ansis”, “Citi zēni”, Arturs Skutelis, “rolands če”, “Sudden Lights”, “Būū”, “Edavārdi”, “Prusax”, “Sigma”, Elizabete Gaile, “Viņa”, “Muud”, “Ods”, “Zeļģis”, “Nova koma”, “$ourJ” un daudzi citi.

Lorence norādīja, ka viens no aktuālākajiem hiphopa mākslinieču vārdiem ir “Megan Thee Stallion”. 2019.gadā “Megan Thee Stallion” ierindojās ASV hiphopa apritē, piesakot sevi starp spēcīgākajām sieviešu hiphopa māksliniecēm. Viņa saņēmusi trīs “Grammy” apbalvojumus kā “Labākā repa māksliniece”, “Labākais repa izpildījums” un “Labākā repa dziesma” ar dziesmu “Savage”. Pēc ierakstiem “Fever” un “Suga” “Megan Thee Stallion” 2020.gadā izdeva savu debijas albumu “Good News”, kur divas dziesmas iekļuva ASV topa pirmajās vietās – “Savage” un “WAP”. Pavisam nesen klajā nāca arī kopprojekts ar popmūzikas zvaigzni “Dua Lipa” dziesmā “Sweetiest Pie”.

Festivāla pārstāve atzīmēja, ka “Jamie xx” pasaulē ir labi pazīstams kā grupas “The xx” galvenais dalībnieks. Viņš ir pieprasīts gan kā solo mākslinieks, gan kā dīdžejs tādām pasaules mēroga zvaigznēm kā “Adele”, “Florence + The Machine”, “Gil Scott-Heron” un daudziem citiem. 2015.gadā viņš izdeva debijas albumu “In Colour”, kurā iekļautas dziesmas kā “Loud Places”, “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” un “Gosh”. Vienlaikus apvienojot dīdžejošanu, remiksēšanu, producēšanu un jauna materiāla tapšanu kopā ar “The xx”, 2020.gadā Jamie xx izdeva savu jaunāko hitu “Idontknow”.

“Positivus” festivāls šovasar 15.jūlijā un 16.jūlijā notiks jaunā norises vietā – Rīgā, Lucavsalā. Biļetes nopērkamas tīmekļvietnē “positivusfestival.com” un “Biļešu servisa” tīklā.