Festivāls THE BEST OF “Summertime — aicina Inese Galante”

Festivālu THE BEST OF "Summertime — aicina Inese Galante" atklās pasaules līmeņa sensācija







2022.gada 18.augustā Dzintaru koncertzālē notiks festivāla THE BEST OF “Summertime — aicina Inese Galante” svinīgā atklāšana, kur skatītājus priecēs arī īsta muzikālā sensācija – Igudesman & Joo (Austrija) uzstāšanās. Dueta unikālie šovi savāc pilnas skatītāju zāles visā pasaulē un, nenoliedzami, iekaros arī Latvijas publikas un Jūrmalas viesu sirdis.

Savā ziņā vienīgie, unikāla žanra dibinātāji, mūziķi – virtuozi Aleksejs Igudesmans (Aleksey Igudesman) un Hjans Ki Džu (Hyung-Ki Joo) savos ekscentriskajos priekšnesumos apvieno komēdiju, klasisko mūziku un popkultūru. Viņu video YouTube ir vairāk nekā 50 miljonu skatījumu, koncertu grafiks ir aizpildīts vairākus gadus uz priekšu, bet šovi vienmēr izraisa ažiotāžu, lai arī kur viņi neuzstātos – kā solisti kopā ar simfoniskajiem orķestriem visslavenākajās pasaules koncertzālēs un prestižos festivālos, kamerzālēs vai stadionos ar 18 000 skatītāju. Igudesmanam un Džu ir sapnis piesaistīt plašu jauniešu auditoriju klasiskajai mūzikai, un, šķiet, šis sapnis jau sen ir kļuvis par īstenību.

Aleksejs Igudesmans ir vijolnieks, komponists, diriģents, komiķis, kino režisors, aktieris, rakstnieks, dzejnieks un uzņēmējs. Aleksejs ir rakstījis skaņdarbus un uzstājies kā solists vairāku filmu skaņu celiņiem, tostarp kopā ar modernās mūzikas leģendu Hansu Cimmeru (Hans Zimmer) strādājis pie daudziem projektiem, ieskaitot kinofilmu “Šerloks Holmss” (Sherlock Holmes), kas 2009.gadā ieguva Oskara nomināciju par labāko oriģinālo skaņu celiņu.

Hjans Ki Džu ir izcils pianists, komponists un komiķis. Džu ir izcilā mūzikas ģēnija, XX gs. vispopulārākā vijolnieka un diriģenta Jehudi Menuhina (Yehudi Menuhin) sekotājs. Džu izcilo projektu vidū ir klasisko klavieru skaņdarbu aranžēšana un ierakstīšana viena no sešu vispārdotāko ASV mākslinieku – Billija Džoela (Billy Joel) – albumam. Ierakstītais albums “Fantāzijas un maldi” (Fantasies & Delusions) 18 nedēļas ieņēma pirmo vietu Billboard albumu topā.

Dueta komēdijskečos piedalās neskaitāmas klasiskās mūzikas zvaigznes, tostarp Emanuels Akss, Džošua Bells, Janīna Jansena, Gidons Krēmers, Miša Maiskis, Viktorija Mulova un Juliāns Rahlins. Savukārt kopā ar aktieri, “Emmy” prēmijas laureātu, Oskara un “Zelta globusa” nominantu Džonu Malkoviču (John Malkovich) mūziķi izveidojuši novatorisku šovu “Mūzikas kritiķis”, ar kuru veiksmīgi uzstājas arī šodien. Kopā ar aktieri klajā laists arī kompaktdisks ar “runājošu” nosaukumu “Tev vienkārši ir jāsmejas” (You Just Have to Laugh).

Uz Dzintaru koncertzāles skatuves Igudesman & Joо uzstāsies kopā ar īpašo viesi no Izraēlas — nepārspētu kontrabasistu un multiinstrumentālistu Ādamu Ben Ezru (Adam Ben Ezra). Popularitāti mūziķis ieguva ar filigrānu kontrabasa spēli, kas apvienota ar vairāku elektronisku ierīču izmantošanu. Viņa video ar populāru melodiju kaverversijām YouTube ir miljoniem skatījumu. Savu uzstāšanos laikā Ādams pierāda, ka kontrabass ir pārsteidzošs un universāls instruments, kas spēj skanēt kā pilnvērtīgs un dzīvs orķestris.

16.festivāla “THE BEST OF Summertime” svinīgo atklāšanu vadīs operas dīva, festivāla iedvesmotāja un mūza Inese Galante un populārais latviešu aktieris, komiķis Jānis Skutelis.