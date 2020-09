Foto no personīgā arhīva

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens pievērsies futbolam. Vispirms viņš zaudēja Latvijas Futbola federācijas (LFF) vadītāja amata vēlēšanās, savukārt pēc tam iekļāva futbola kluba (FK) “Ventspils” īpašnieku “melnajā sarakstā”.

Pirmo reizi Latvijas laikrakstos futbols un ministrs kopā tika minēti jūlijā, kad futbola sabiedrība vēlēja LFF prezidentu. Uz šo amatu bija pieteicies Latvijas Telpu futbola asociācijas vadītājs Vadims Ļašenko un Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (pārstāvot agonējošo partiju KPV LV). Rezultātā Ļašenko saņēma 96 balsis, bet viņa konkurents Ģirģens – tikai 26.

Otrā futbola un Ģirģena tikšanās notika augusta beigās. Ģirģens pavisam negaidīti iekļāva FK “Ventspils” līdzīpašnieku Adlanu Šiškanovu to personu sarakstā, kurām ir aizliegts iebraukt Latvijā. Jauši vai nejauši, bet Šiškanovs LFF vēlēšanās atbalstīja Vadimu Ļašenko.

Ģirģena viedoklis par futbola konfliktu tika plaši atspoguļots Latvijas medijos, taču šodien lasāma saruna ar Šiškanovu, kura viedoklis nekur līdz šim nebija atrodams.

FK “Ventspils” veiksmīgi spēlē Eiropas līgā, cīnās par medaļām Latvijas čempionātā un pēkšņi Jūs nonākat “melnajā sarakstā”. Kas tagad notiks ar klubu?

– Es turpināšu darīt visu iespējamo, lai klubs attīstītos, turpinātu spēlēt un priecētu līdzjutējus, lai arī situācija nav viegla. Vairāku iemeslu dēļ kluba līdzīpašnieki tagad nevēlas vai nevar palīdzēt futbolam. Praktiski visi sponsori pārtrauca mūs atbalstīt kopš 2020. gada sākuma, galvenokārt, Ventspils brīvostas situācijas dēļ.

Papildus koronavīrusa pandēmijas radītajām grūtībām mums ir arī savas problēmas – pie mums ieradās specdienestu pārstāvji. Uz šo brīdi advokāti, kuri mūs pārstāv, ir ciešā kontaktā ar viņiem. Tomēr līdz šim mēs neesam saņēmuši pamatotas pretenzijas. Kā saka advokāti, Latvijas normatīvo aktu īpatnības ļauj gadiem ilgi aizkavēt taisnības meklējumus.

Gan es, gan klubs esam maksimāli ieinteresēti, lai procesā būtu maksimāla atklātība un efektivitāte. Pietiek minēt, ka saistībā ar šo lietu viņi slēdza mūsu bankas kontu un trīs mēnešus (!) mēs nevarējām atvērt kontu nevienā no Latvijas bankām. Tieši tad uzkrājās parādi un problēmas, kas mūs gandrīz noveda pie izmiršanas robežas … Paldies Dievam, ka mēs spējām ar to tikt galā.

Tas viss, protams, neveicina normālu kluba saimniecisko darbību. Tikmēr pēdējo divu gadu laikā tikai valsts budžetā esam ieskaitījuši vairāk nekā 800 tūkstošus eiro.

– Kā tas viss ietekmēja FK “Ventsplis” spēlētāju sporta garu?

– Par laimi, mums ir saliedēta komanda, kas vairākkārt ir demonstrējusi izcilu spēli un ir devusi skatītājiem svarīgas uzvaras. Pēdējo 2 gadu laikā tikai Francijas un Portugāles futbola grandi varēja mūs izsist no UEFA kausa izcīņas.

Šogad Eiropas līgā pārspējām Moldovas komandu no FK “Dinamo-Auto” no Tiraspoles. Nākamajā kārtā spēlēsim ar Norvēģijas titulētāko klubu – FK “Rosenborg”. Mēs uzņemsim norvēģus mājās, kur, es jums apliecinu, komanda spēlēs ar pilnu atdevi.

– Tātad jūs neplānojat pārdot savas kluba akcijas?

– Nē, neplānoju. Gluži pretēji, es ne tikai cenšos pats darīt visu iespējamo, lai attīstītu klubu, bet arī mēģinu iesaistīt pārējos akcionārus, kuri uz šodienu, diemžēl, ir novērsušies. Es aicinu pārējos akcionārus vai nu ieguldīt futbola saimnieciskajā darbībā, vai atkāpties un nodot savas akcijas tiem, kuriem futbols ir svarīgs.

Turklāt, pēdējos gados FK “Ventspils” ir attīstījies diezgan veiksmīgi – mums ir veiksmīga transfēru politika, mums ir UEFA finansējums, un pats galvenais – mums ir skaidrs redzējums par kluba attīstību nākotnē.

– Cik daudz naudas līdzekļu nepieciešams tādam klubam kā “Ventspils”?

– Lai šodien kļūtu par Latvijas čempionu, ņemot vērā to, ka klubam ir tik ambiciozi konkurenti kā RFS, FK “Rīga”, FK “Valmiera”, FK “Spartak”, jābūt apmēram 2,5 miljonu eiro lielam budžetam.

– Situācija sportā un Latvijas ekonomikā ir ārkārtīgi smaga. Jūs vēl esat iekļauts “melnajā sarakstā”. Plānojat iesniegt protestu?

– Lai pārsūdzētu Iekšlietu ministra lēmumu, man jāatbrauc uz Latviju, tomēr es nevaru to izdarīt, jo esmu iekļauts “melnajā sarakstā”. Tas ir apburtais loks.

Es nedomāju padoties. Šobrīd gatavoju un ar kurjera un e-pasta starpniecību nosūtīšu visus nepieciešamos dokumentus, lai pārsūdzētu ministra Ģirģena lēmumu. Es varu nepārprotami apgalvot, ka šis lēmums nav pamatots un tiks pārsūdzēts.

Turklāt es nesaprotu Ģirģena paziņojumu, kurā viņš man ieteica pašam publicēt man izvirzītās apsūdzības. Es to labprāt darītu, bet līdz šim neviens mani oficiāli nav informējis par ko mani apsūdz un uz kāda pamata man ir aizliegts iebraukt Latvijā.

Man ir radies iespaids, ka šī persona nav varējusi samierināties ar zaudējumu LFF vadības vēlēšanās un, zinot, ka atbalstīju viņa konkurentu, mēģina sabojāt manu dzīvi un darbu.

– Vai nožēlojat, ka pirms trim gadiem iesaistījāties Latvijas futbolā?

– Nekādā gadījumā. Pirms tam es desmit gadus pavadīju Moldovā, kur izveidoju komandu, kura trīs reizes nezaudēja vietējai superkomandai FK “Sheriff”, kuras budžets bija 5 reizes lielāks, un infrastruktūra maksāja 50 reizes vairāk nekā mūsējā. Starp citu, es domāju, ka Moldovas FK “Sheriff” ir vislabākā infrastruktūra no visām Austrumeiropas valstīm.

No Moldovas es aizbraucu ar paceltu galvu. Es atsaucu savu komandu neskatoties uz to, ka tai bija vieta Eiropas līgā un labas pozīcijas valsts čempionātā. Es to nepārdevu, neļāvu noslaucīt ap to kājas, jo tas bija mans lolojums.

Atzīstu, ka man bija zināmas problēmas ar Moldovas varas iestādēm. Šodien es varu apgalvot, ka pēc vairākiem gadiem tā arī neesmu saņēmis nevienu oficiālu apsūdzību, kā arī nevienu pavēsti uz tiesu, lai gan biju gatavs tiesvedībai.

Šodien to pašu varu teikt par situāciju Latvijā. Jūs taču vēlaties manus paskaidrojumus, kungi apsūdzētāji! Tāpēc dodiet iespēju ierasties un sniegt atbildes uz visiem jautājumiem. Ja vēlaties, es atbildēšu izmantojot melu detektoru. Man nav ko slēpt!

Attiecībā uz futbolu, es varu minēt vienu faktu, kuru sapratīs visi, kas zina, kā notiek futbola klubu darbs. Kad es atnācu, FK “Ventspils” UEFA koeficients bija 3,75 un UEFA reitingā tas ierindojās 258. vietā. Pirmajā gadā mums izdevās sasniegt koeficientu 5,25 un UEFA reitingā pakāpties uz 216. vietu, savukārt 2020. gadā pēc uzvaras pār FK “Dinamo-Auto” koeficients ir 5,75 un UEFA reitingā esam 175. vietā.

Vēlmi cīnīties tālāk demonstrēsim 17. septembrī spēlē pret FK “Rosenborg”. Ja to uzvarēsim, mūs iekļaus gan pirmajā, gan otrajā UEFA kvalifikācijas kārtā.

Šodien mūsu klubs ir titulētākais klubs Latvijā. Un es lepojos, ka tajā ir mans personīgais ieguldījums!