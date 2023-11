Svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 20. reizi pasniegtas “Latvijas Lepnuma” balvas!

FOTO. "20 gadi! 200 laureāti!" Muzikālā un svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegtas "Latvijas Lepnuma" balvas







Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā aizvadīta “Latvijas Lepnums” godināšanas ceremonija, kas Rīgas pilī svinēja 20 gadu jubileju. Vakara gaitā īpaši patriotiskā atmosfērā apbalvojumus saņēma desmit laureāti, kuru stāsti spējuši palīdzēt un iedvesmot daudzus. Apbalvojumus pasniedza gan Latvijā atpazīstamas personības, gan arī balvu saņēmējiem svarīgi cilvēki, ar ko krustojušies dzīves ceļi, tā portālam LA.LV pavēstīja “Latvijas lepnuma” ceremonijas sabiedrisko attiecību pārstāvis Kārlis Pozņakovs.

Ņemot vērā zīmīgo ceremonijas 20 gadu jubileju, laureātus Rīgas pilī uzņēma Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš atklāšanas runā pateicās laureātiem par pašaizliedzīgi paveiktajiem darbiem, kā arī aicināja būt lepniem par savu valsti un līdzcilvēkiem.

Ar laureātu stāstiem caur sirsnīgām sarunām iepazīstināja ceremonijas vadītāji Edijs Bošs un Arnis Krauze. Par saviļņojošu un iespaidīgu muzikālo programmu bija parūpējušies Intars Busulis un “Abonementa orķestris”, Laima Vaikule, Dons un Mārcis Auziņš, Aija Andrejeva, Andrejs Osokins, “Sudden Lights”, kā arī Zigfrīds Muktupāvels un Jānis Lūsēns.

“20 gadi! 200 laureāti! Tūkstošiem pieteikumu par labiem darbiem un spēku, kas mūs vieno. “Latvijas Lepnums” jau 20 gadu garumā ir stāsts par mūsu zemes galveno bagātību – krietniem cilvēkiem un to paveiktajiem darbiem. TV3 Group vārdā vēlos pateikties ikvienam, kurš 20 gadu laikā bijis daļa no “Latvijas Lepnuma”. Jūs esat radījuši lielu un varenu stāstu, kurš rada piederības sajūtu, iedvesmo un aizvien liek turpināt “Latvijas Lepnuma” tradīciju,” uzrunājot klātesošos teica “TV3 Group Latvija” vadītājs Mindaugas Rakauskas.

Katru gadu “Latvijas Lepnums” pulcē īstus Latvijas patriotus, kuru labos darbus novērtējuši viņu līdzcilvēki. Lai arī katrs balvas saņēmēja stāsts ir unikāls un neatkārtojams, tos visus vieno labestība un vēlme padarīt Latviju labāku.

“Latvijas Lepnuma” balva 2023. gadā tika pasniegta desmit nominācijās:

Nominācijā “Jaunietis” balvu saņēma Didzis Dreimanis – Didzis ir mini zoodārza “Silavas” dibinātājs, kurš 2022. gadā atvēra arī eksotisko dzīvnieku glābējsilīti. Viņš 23 gadu vecumā visu savu laiku velta dzīvnieku glābšanai un pašlaik viņa pārziņā ir teju 400 dzīvnieki. Didzis nenosoda cilvēkus, kam iegādātais dzīvnieks dažādu iemeslu dēļ kļuvis lieks, taču rosina cilvēkus rīkoties atbildīgi un sniedz iespēju nogādāt dzīvniekus gādīgās un zinošās rokās. Apbalvojumu saņēma no Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča.

Nominācijā “Cilvēks cilvēkam” balvu saņēma Ināra Oļena – “Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra” direktore Ināra Oļena vada internātu, kur mācās 300 bērni un 200 darbinieki nenogurstoši rūpējas par bērniem ar attīstības traucējumiem. Ināras vadītās skolas bērni dodas iegūt darba pieredzi Somijā, kā arī apgūst prasmes, kas citur nav pieejamas. Paralēli darbam skolā viņa darbojas vairāku organizāciju valdēs, lasa vieslekcijas, sadarbojas ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS), organizē darbinieku apmācību vizītes ārzemēs, kā arī pati nepārtraukti turpina apgūt jaunas zināšanas, lai tās pielietotu darbā vai dalītos ar kolēģiem un citiem jomas profesionāļiem. Apbalvojumu saņēma no Latvijas Autisma apvienības vadītājas, “Latvijas Lepnums 2017” laureātes Līgas Bērziņas.

Nominācijā “Cīnītāja” balvu saņēma Alla Beļinska – Alla ir Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības dibinātāja un vadītāja. Organizācijā brīvprātīgi apvienojušies cilvēki, kurus skārusi retā ģenētiskā slimība, kas izraisa dzīvībai svarīgu orgānu bojājumus. Biedrība ne tikai sniedz palīdzību cilvēkiem ar šo diagnozi, bet veic milzīgu darbu sabiedrības un mediķu informēšanā. Allai ir izdevies panākt, ka 2023. gada budžetā bērnu ārstēšanai ar inovatīviem medikamentiem no valsts līdzekļiem tiek atvēlēti teju trīs miljoni eiro, kas kļūs par būtisku palīdzību 13 pacientiem. Apbalvojumu saņēma no Veselības ministra Hosama Abu Meri.

Nominācijā “Novadnieks” balvu saņēma Alda Alberte – Alda ir Tirzas kultūras nama vadītāja un ciemata aktīviste. XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos no Tirzas bija 4 kolektīvi, kas tik mazai vietai, ir daudz. Tieši Alda vietējos iedzīvotājus motivē, iedrošina un vieno kultūras dzīvē. Viņa spējusi parūpēties par to, lai Tirzas kultūras namā kūsā dzīvība – reģionālie “Eņģeļi pār Latviju” koncerti un atbalsta pasākumi Ukrainai ir tikai daži no vietējās kultūras dzīves piemēriem. Viņas rūpes par kultūras namu ir nenovērtējamas – tas regulāri tiek atjaunots un uzturēts kārtībā, lai tajā varētu uzstāties Latvijas zināmākās un populārākās grupas un mākslinieki. Apbalvojumu saņēma no Latvijas Nacionālā teātra aktiera Raimonda Celma.

Nominācijā “Iedvesmotājs” balvu saņēma Fricis Gustavs Alliks – 21 gadu vecajam Fricim ir smagi attīstības traucējumi, taču viņš sekmīgi ieguvis vidējo izglītību un šobrīd studē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, apgūstot ģeoinformātiku. Fricim ir augsti panākumi ratiņtenisā – viņam izdevies piedalīties starptautiskos turnīros un iekļūt “ITF quad” pasaules rangā. Viņš interesējas arī par citiem sporta veidiem, daudz lasa, kopā ar mammu piedalās skriešanas maratonos, virtuālajās orientēšanās sacensībās un daudz ceļo. Fricim visu izdevies sasniegt ar savu mērķtiecību, gribasspēku un spītību, kļūstot par iedvesmojošu piemēru citiem. Apbalvojumu saņēma no Latvijas pirmās raķetes, tenisistes Jeļenas Ostapenko.

Nominācijā “Vairāk nekā prasa pienākums” balvu saņēma Jurijs Kapustins Kopš 1998. gada Jurijs ir sociālās rehabilitācijas centra “Ratnieki” vadītājs, kur nu jau 25 gadu garumā tiek īstenots Jurija vadībā izstrādātais sociālās rehabilitācijas modelis, kas paredz sistemātisku un kompleksu palīdzību bijušo notiesāto vīriešu sociālo, psiholoģisko, ētisko un tikumisko, kā arī ekonomisko problēmu risināšanā. Palīdzību saņēmuši vairāk nekā 900 vīrieši. Cietumā no pilnu sociālās rehabilitācijas kursu apguvušajām personām atgriežas mazāk kā 10%, kas ir unikāls rezultāts ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. Centru apmeklējuši un Jurija komandas darbu atzinīgi novērtējuši viesi teju no visām Eiropas Savienības valstīm. Apbalvojumu saņēma no teologa, Rīgas Lutera draudzes mācītāja Linarda Rozentāla.

Nominācijā “Skolotājs” balvu saņēma Aivars Skudra– Aivars Skudra ir treneris ar vairāk nekā 50 gadu stāžu, kurš izaudzinājis vienu no labākajām paaudzēm Latvijas hokejā – 1988. gadā dzimušos puišus. Aizsargiem Oskaram Cibuļskim, Kristapam Sotniekam un Artūram Kuldam bijis pirmais treneris, turklāt pie viņa trenējušies arī uzbrucēji Kaspars Daugaviņš un Andris Džeriņš. Aivars Skudra hokeja ābeci māca kopš 1968. gada. Lai iegūtu spēļu praksi, viņa audzēkņi bieži braukuši piedalīties turnīros ārpus Latvijas. Tieši pateicoties tik aizrautīgiem un darbu mīlošiem treneriem kā Aivars, Latvijas izlase tik ilgi ir spējusi noturēties hokeja pasaules elitē, kā arī Pasaules čempionātā izcīnīt bronzas godalgas. Aivars apbalvojumu saņēma no sporta žurnālista Anatolija Kreipāna.



Nominācijā “Sirdsdarbs” balvu saņēma Mareta Bērziņa-Meirāne – Mareta ir biedrības “MMunT” dibinātāja. Tās galvenais mērķis ir iepriecināt un atbalstīt ģimenes, kurās bērni saskārušies ar onkoloģisku saslimšanu, bet iespēju robežās atbalsts tiek sniegts arī citām ģimenēm. Sāpīgam un grūtam dzīves posmam ir gājusi cauri arī viņas pašas ģimene, tāpēc Mareta zina, cik svarīgs ir atbalsts un iepriecināšana brīdī, kad uzstādīta smaga diagnoze. Biedrība Maretas vadībā rūpējas par to, lai bērni saņemtu dāvanas un prieka mirkļus, kas smagajos brīžos palīdz novērsties no problēmas un izbaudīt līdzcilvēku labsirdību. Apbalvojumu saņēma no bērnu ārstes Danas Isarovas.

Nominācijā “Glābēji” balvu saņēma Laila un Guntis Skrodeļi – Laila un Guntis Skrodeļi jau vairāk nekā desmit gadus nodarbojas ar pazudušo cilvēku meklēšanu. Pulcējot domubiedrus, 2020. gadā viņi nodibināja bezpeļņas organizāciju “Helper Latvia”, kas ar apmācītiem suņiem gatava doties palīgā pazudušu cilvēku meklējumos gan uz zemes, gan ūdenī. Policija apkārtnes pārmeklēšanas pasākumos bieži piesaista papildresursus no Zemessardzes un brīvprātīgās organizācijas “Helper Latvia”. Laila un Guntis apvieno daudzus, kas vēlas palīdzēt nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Viņi nesavtīgi velta savu laiku un resursus, dalās ar savām zināšanām, kā arī jebkurā laikā un vietā ir gatavi doties meklēšanas pasākumos. Laila ar Gunti ir arī akita-inu šķirnes suņu audzētāji ar starptautiski titulētiem suņiem, vairāki no kuriem piedalās arī cilvēku meklēšanā. Apbalvojumu saņēma no bijušā Latvijas Iekšlietu ministra, VUGD ģenerāļa Kristapa Eklona.

Nominācijā “Viens par visiem, visi par vienu” balvu saņēma Jēkabpils iedzīvotāji – 2023. gads tika iesākts ar ziņām no Jēkabpils, kur Daugavas netipiski paaugstinātais līmenis janvāra mēnesī izraisīja plūdus un galvenā varoņa lomā nokļuva Jēkabpils aizsargdambis. Vairākas diennaktis spraigajiem notikumiem sekoja līdzi visā Latvijā. Jēkabpils aizsargdambis noturējās, nosargāja pilsētu un droši var teikt, ka simtiem cilvēku, kas stāvējuši gan aiz tā būvniecības, gan nostiprināšanas darbiem, ir pelnījuši kolektīvu atzinību. Katrs iesaistījās viņa iespēju robežās un ikviena ieguldījums ļāva novērst iespējamos postījumus. Jēkabpils iedzīvotāji tiek apbalvoti kā simbols tai sabiedrības daļai, kas pašaizliedzīgi iesaistījās, palīdzēja un beigu beigās arī nosargāja Jēkabpils pilsētu. Visi Jēkabpils iedzīvotāji apbalvojumu saņēma no Jēkabpils domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa.

No 199 iesniegtajiem pieteikumiem desmit laureātus izvirzīja žūrija, kuras sastāvā šogad darbojās “TV3 Group Latvija” programmu direktore Elīna Jēkabsone, TV3 ētera personība Evelīna Strazdiņa, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa, pianists, “Osokina Brīvības festivāls Ukrainai” dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs Andrejs Osokins, Iļģuciema cietuma priekšniece, pulkvede un 2022. gada “Latvijas Lepnuma” balvas ieguvēja nominācijā “Vairāk nekā prasa pienākums” Inna Zlatkovska, Dailes teātra direktors Juris Žagars un motosportists Matīss Karro.

