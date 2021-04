Lielbritānijas karaliene Elizabete II

FOTO. 94 gadus vecajai karalienei Elizabetei II vīra bērēs būs jāievēro skarbs noteikums. Vai viņai izdosies to izturēt? Ieteikt







Izdevums “The Telegraph” ziņo, ka sakarā ar Lielbritānijā noteiktajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, britu karaliskajai ģimenei gaidāmajās prinča Filipa bērēs, kas notiks jau šo sestdien, 17.aprīlī un tiks translētas televīzijā, būs jāievēro vairāki noteikumi. Jau ziņots, ka bērēs klātienē drīkstēs piedalīties vien 30 cilvēku – tuvākie ģimenes locekļi.

Britu karaliskās ģimenes oficiālie pārstāvji paziņojuši, ka monarhi rādot piemēru sabiedrībai, visus šos nosacījumus ievēros. Tāpat pils aicinājusi nepulcēties prinča Filipa bēru dienā pie pils vai citur masveidā, bet izrādīt cieņu un iedegt piemiņu svecīti savās mājās.

Viens no spēkā esošajiem noteikumiem paredz, ka fiziskā kontaktā drīkst atrasties tikai vienas mājsaimniecības ietvaros dzīvojošie, bet pārējiem ir jāietur vismaz divu metru distance. Tas nozīmē to, ka 94 gadus vecajai karalienei Elizabetei II bēru ceremonijas laikā Svētā Džordža kapelā būs jāsēž līdzās kādam no pils darbiniekiem, kas ar viņu un princi Filipu dzīvoja Vindzoras pilī, nevis ar kādu no saviem bērniem vai citiem tuviniekiem, kas karalieni sēru brīdī varētu morāli atbalstīt un mierināt.

































































































Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vīrs, princis Filips

Minēts, ka, visticamāk, karalieni bērēs pavadīs nelaiķa prinča Filipa sekretārs Ārčijs Millers-Beikvels, kurš kopā ar karalieni un viņas vīru jau vairākus mēnešus mitinās Vindzoras pilī un tādējādi ir viens no “mājsaimniecības burbuļa” locekļiem.

Tāpat zināms, ka visiem bēru ceremonijas viesiem būs jāierodas pasākumā sejas maskās, lai pasargātu sevi un cits citu no iespējamās inficēšanās ar Covid-19.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.