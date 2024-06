Aktrise un rotu dizainere Agnese Zeltiņa

Pagājušajā nedēļā aktrise un uzņēmēja Agnese Zeltiņa manīta kāda šarmanta kunga sabiedrībā. Viņš bijis arī īpašais viesis peldkostīmu kolekcijas “Slow Beachwear” prezentācijā, kurā Agnese demonstrēja peldkostīmus, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.

Modes skate norisinājās “Grand Hotel Kempinski Riga”, un cilvēki pamanījuši, ka aktrisei īpašu uzmanību pievērš kāds solīds kungs. Izskanējuši minējumi, ka tas varētu būt viņas jaunais kavalieris. Žurnālam Agnese atklājusi, ka abi jau labu laiku esot pazīstami, viņu sauc Demetrio Kasili, un viņš ir itāļu izcelsmes režisors un mākslinieks.

Lai gan viņi manīti staigājam rociņās un vakariņojam, Agnese uz jautājumu, vai viņus vieno romantiskas jūtas, atbild:

“Vai viņam ir jūtas, to es nezinu. Man režisors ir par vecu. Mēs esam tikai draugi.”

Līdz šim Agnese izvēlējusies par sevi jaunākus vīriešus. Ar vīru Aleksu Dubasu viņa bija vienā vecuma kategorijā, režisors Miks Ozoliņš par viņu bija 13 gadus jaunākus, bet Rūdolfs Brēmanis – 12 gadus jaunāks.

Tāpat viņa žurnālam atklāj, ka tikusi vaļā no septiņiem liekiem kilogramiem un ar to ļoti lepojas: “Esmu atbrīvojusies no septiņiem kilogramiem. Vēl ir, kur tiekties! Nesen biju Jūrmalā, izlaidu matus, apēdu šašliku un frī kartupeļus, un divi kilogrami klāt…Tā nedrīkst!”

Pilns raksts lasāms žurnāla “Privātā dzīve” 4. jūnija numurā.

