Filmu studija “Cinevilla Films” un režisors Andrejs Ēķis kopā ar tehnoloģiju uzņēmumu “Tet” uzsāk jauna pašmāju seriāla “Slepkavības lieta” filmēšanu. Tā galvenajās lomās varēs redzēt aktierus Madaru Botmani, Normundu Laizānu, Akselu Aizkalnu, Kristīni Belicku, Ģirtu Liuziniku, Ievu Adamsu un Tomu Auniņu.

“Slepkavības lieta” būs psiholoģisks detektīvs, kurā sapnis par aktrises karjeru un mīlestība savīsies ar aprēķinu, manipulācijām, nodevību un slepkavību.

Seriāls būs vairāku daļu cikls, un katrā no tām būs četras sērijas. Pirmās sezonas jeb cikla uzņemšana ir uzsākta Cinevillā. Tā stāsts būs kā elegants rēbuss, kas vēsta par to, kas var notikt cilvēka prātā, kad viņš jūtas apdraudēts – no upura kļūstot par agresoru un pārkāpjot visas iespējamās riska robežas.

“Kuģot nezināmos ūdeņos vienmēr ir interesanti, bet arī bīstami. Šis ir mans pirmais detektīvstāsts, ko filmēju, un ļoti ceru, ka arī skatītāji kopā ar mani izbaudīs visas šīs intrigas un pārsteigumus. Esmu priecīgs veidot seriāla vizuālās spēles kopā ar izcilo operatoru Gati Grīnbergu un visu radošo un azartisko komandu,“ stāsta režisors Andrejs Ēķis.

“Tet oriģinālsaturs ir kļuvis par mūsu skatītāju iemīļotāko un gaidītāko izklaidi visās Tet TV platformās, un mēs aizvien turpinām radīt jaunu un kvalitatīvu Latvijas kino. Aizraujoši noslēpumi, to izmeklēšana un cilvēku savstarpējās attiecības ir tas, ko cilvēki vēlas redzēt ekrānā, tāpēc esam pārliecināti, ka arī šis seriāls, ko veidojam kopā ar izcilu radošo grupu un iemīļotiem aktieriem, būs interesants stāsts, kas iekaros kino mīļu sirdis,” atzīst Tet komercdirektors Edgars Grandāns.

“Rakstot scenāriju vai grāmatu, vienmēr turos pie vienas un tās pašas stratēģijas – “vispirms pārsteidz pati sevi un tad arī citi tiks pārsteigti”. Scenārists ir pirmais cilvēks, kura galvā piedzimst tēli, viņu motivācijas un rīcības – un šajā seriālā viņi pīs dzēlīgas intrigas, kas skatītājiem neļaus ne mirkli atkāpties no televīzijas ekrāniem…” par scenāriju stāsta rakstniece Zane Zusta.

Viena no seriāla galvenajām varonēm Una nāk no nabadzīgas ģimenes. Viņas vecāki ir miruši, bet brālis Bruno ir nodzēries dzīves pabērns. Una vēlas veidot aktrises karjeru un apprecas ar teātra direktoru Dāvidu, bet viņa Dāvidam ir jau ceturtā sieva. Sabiedrībā valda spiediens – kura būs nākamā? Tāpēc Unai ir jādomā, kā Dāvidu noturēt. Vai Una kaut ko atradīs jaunajā aktierī Gustavā vai visas viņas vēlmes spēs apmierināt vīrs? Un kuram no viņiem būs jāmirst?

Projektu īsteno filmu studija “Cinevilla Films”, seriāla scenārija autore ir Zane Zusta un operators Gatis Grīnbergs. Jaunā kinodarba pirmizrāde platformā Tet TV+ plānota šī gada nogalē.