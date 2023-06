Aizvadīts krāšņs Osokina koncerts Vāgnera namā

FOTO. Ar krāšņu koncertu un izsmalcinātu publiku aizvadīts Osokina festivāls







Pagājušajā sestdienā, 10. jūnijā, ar krāšņu koncertu un Ukrainas karam veltītu izstādi Vāgnera namā noslēdzās Osokina Brīvības festivāls Ukrainai, kura laikā saziedoti jau vairāk kā 20 000 eur Ukrainas atbalstam.

Festivāla Noslēguma koncertā piedalījās stīgu ansamblis “Kremerata Lettonica”, aktrises Dita Lūriņa un Larisa Ponomarenko, kā arī pats festivāla dibinātājs un radošais direktors – pianists Andrejs Osokins. To ar uzrunām atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja apskatīt arī īpašu Ukrainas karam veltītu izstādi – ukraiņu bērnu zīmējumus no Harkivas, Irpiņas, Kijivas un Latvijas, mākslinieka Edmunda Kalniņa instalāciju “Laiks”, Latvijā patvērumu radušo ukraiņu sieviešu portretu izstādi, kuru papildināja smeldzīgi stāsti no Grebņevas. Savukārt svētdien, 11. jūnijā, kultūrtelpā “Ola Foundation” izskanēja festivāla epilogs – pianista Georgija Osokina solokoncerts.

Festivāla laikā gūtie biļešu ieņēmumi kopā ar īpašā akcijā portālā Ziedot.lv saziedotajiem līdzekļiem tiks novirzīti Ukrainai – humanitārajai, medicīnas, aizsardzības un mājdzīvnieku palīdzībai. Šī akcija turpināsies vēl divas nedēļas, sniedzot iespēju cilvēkiem, kuri netika uz koncertiem, ziedot Ukrainas atbalstam, kas ir īpaši svarīgi pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas terorakta. Ikvienam vēl ir iespēja turpināt ziedot šeit: www.ziedot.lv/osokina-brivibas-festivals.

“Kamēr karš nav beidzies, līst asinis, mirst nevainīgi cilvēki, turpinās kara noziegumi un notiek ar cilvēciskumu nesavienojams ļaunums, mūsu uzdevums ir tik pat jaudīgi turpināt atbalstīt Ukrainu, rādīt tās cilvēkiem, ka mēs esam kopā ar viņiem pat visgrūtākajos un drūmākajos brīžos un izdarīsim visu, lai karš beigtos ar Ukrainas uzvaru pēc iespējas ātrāk. Lai mūsu atbalsts kļūst par svarīgu signālu citām valstīm, par mudinājumu stiprināt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem un karavīriem, lai sasniegtu mūsu kopīgo sapni un dāvinātu gaišu nākotni nākamajām paaudzēm! Esmu ārkārtīgi pateicīgs visiem klausītājiem un ziedotājiem par milzīgo atbalstu, jo šī gada festivāls jau savācis lielāku ziedojumu nekā pagājušajā gadā. Tas ir akūti vajadzīgs tieši tagad, kad sācies pretuzbrukums un noticis Kahovkas HES uzspridzināšanas terorakts,” saka Andrejs Osokins.

Šis ir jau ceturtais pianista Andreja Osokina Brīvības festivāls, kas jau otro gadu ir veltīts Ukrainai un tās cilvēkiem. Festivāls un tā ieskaņas pasākumi šogad norisinājās Rīgā un Valmierā vairāk kā mēnesi – tā laikā notikuši daudzveidīgi koncerti, meistarklases, sarunas par aktuālo, īpaša festivāla mūziķu tikšanās ar ukraiņu ģimenēm, labdarības akcijas un citi notikumi. Tas pulcēja Latvijā un pasaulē atzītus latviešu un ukraiņu mūziķus, aktierus, māksliniekus un citu jomu profesionāļus, kuru vidū ir “Labvēlīgais Tips”, “Melo-M”, Ralfs Eilands, Katrīna Gupalo, Georgijs Osokins, “Kremerata Lettonica”, Sonora Vaice, Ieva Parša, Edgars Ošleja, Platons Buravickis, Gundars Āboliņš, Dita Lūriņa, Laura Čaupale, Ģirts Krūmiņš, klavieru kvartets “Quadra”, Kristīne Garklāva, Kristīne Rudzinska, Mārtiņš Daugulis, pats Andrejs Osokins, mūziķi, mākslinieki un aktieri no Ukrainas un daudzi citi.

Festivāla radošā komanda pateicas visiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kuru dēļ tas varēja izskanēt tik vērienīgi un daudzveidīgi – Rīgas domei, TC Spice un Spice Home, LNK Industries, LNK Labdarības fonds, mecenātam Dmitrijam Volkovam, Valmieras novada domei, Ukrainas vēstniecībai Latvijā, Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederācijai “Viche”, Ziedot.lv, “Biļešu Paradīze”, biedrībai “Tavi draugi”, visām festivāla pasākumu norises vietām, skaņu un gaismu uzņēmumiem, medijiem un daudziem citiem.