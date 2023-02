Princis Harijs

FOTO. Britu karaļnamā atklātībā nākusi tēma, par ko iepriekš šķitis pašsaprotami klusēt… kas bija Harija pirmā sieviete?







Tā bija kaislīga un nepārdomāta tuvība starp diviem draugiem, kas notika turpat pie kroga, pļavā. Šādi princis Harijs zaudējis nevainību 2001.gada jūlijā. Tiesa, šis būtu palicis noslēpumā tīts un noteikti nekādi fakti nevienam nekļūtu zināmi, ja vien… pats Harijs šo neminētu savos memuāros “Spare”, kur notikušo attēloja gan mazliet citādi.

Tagad ar žurnālistiem runājusi sieviete, kuru Harijs pats pieminējis grāmatā, protams, bez saskaņošanas ar viņu par to, ka viņš grasās atklāt šo informāciju, raksta izdevums “Daily Mail”.

Harijs grāmatā minējis, ka nevainību esot zaudējis 17 gadu vecumā, tomēr, kā noskaidrojies, tobrīd gan viņam patiesībā bijis tikai sešpadsmit.

Harijs savos memuāros aprakstot šo kaislīgo mirkli savu partneri nodēvējis par “vecāku sievieti”, kura esot šīs tuvības laikā pret viņu izturējies kā pret “jaunāku ērzeli”.

Tagad šī sieviete nākusi klajā ar savu versiju par to, kas tad patiesībā notika.

Kā izrādās, “vecākā sieviete” ir vien divus gadus vecāka par Hariju – princim šobrīd ir 38 gadi, bet Sašai Volpolei – 40.

Saša Volpole. Foto: ekrānuzņēmums

“Es esmu tā vecākā sieviete, kas atņēma Harijam nevainību,” – Saša smejoties saka žurnālistiem.

Viņa ar princi iepazinās jau bērnībā, kad Harijs laiku pa laikam dzīvoja sava tēva karaļa Čārlza III īpašumā Haigrovā, kas atrodas netālu no Tetberijas pilsētiņas Glosteršīras grāfistē.

Saša tāpat arī atklājusi, ka tieši Harijs bijis tas, kurš spēris pirmo soli uz mīlēšanos turpat pļavā aiz “The Vine Tree” krodziņa, kas atrodas Viltštīras ciematā Nortonā. Saša toreiz atzīmējusi savu 19.dzimšanas dienu šajā krogā, bet princim Harijam tobrīd bijis vien sešpadsmit.

Draugi ap 2011.gadu – princis Harijs centrā, Saša Volpole – pa kreisi no Harija. Foto: ekrānuzņēmums

Viņi abi bijuši seni draugi un aizraujošs sekss ar princi Hariju nepavisam neesot bijis Sašas plānos tovakar. Pēc pamatīga alkohola patēriņa, princis Harijs esot teicis, ka ir jāiet uzpīpēt un viņi kopā devušies ārā, turpat esošajā laukā. Saša atceras – abi bijuši pamatīgi piedzērušies.

“Viņš sāka mani skūpstīt,” – viņa atceras. “Tas bija kaislīgi. Mēs abi zinājām, ar ko tas beigsies. Tas diezgan ātri pārgāja no skūpsta uz kaut ko vairāk. Tas ir ātri, ugunīgi, starp diviem draugiem. Mums nevajadzēja to darīt. Viņš man nebija “princis Harijs”, tas bija Harijs, mans draugs. Bet situācija bija kļuvusi nekontrolējama. Mēs tiešām to neplānojām darīt un es nezināju, ka viņš ir nevainīgs. Šķita, ka viņš zina, ko dara – tas bija ātri, kaislīgi un aizraujoši. Mēs abi bijām piedzērušies. Tas nebūtu nekad noticis, ja mēs būtu skaidrā.”

Saša atceras, ka viss noticis ap 23:00 vakarā, turpat laukā pie kroga. No citu skatiem viņus paslēpa dzīvžogs, un viņi esot satrūkušies, kad ārā sadzirdēja draugu balsis.

Viņi arī saprata, ka tad, kad krogs tiks slēgts un Harijs neatradīsies, viņa drošības vīri sāks viņu meklēt. Tāpēc abi esot izlēmuši, ka tagad ātri jāiet atpakaļ, katram pa savu pusi, lai nevienam nerastos nekādas aizdomas. Tā arī darījuši. Un pašsaprotami licies, ka notikušais paliks uz mūžiem noslēpumā.



































































































Princis Harijs un Megana Mārkla

Nākamajā rītā Saša pamodās ar pamatīgām paģirām un apziņu, ka izdarītais rada neveiklu sajūtu. Pie tam, kā izrādījās, viņa laukā bija pazaudējusi savu bikšu jostu, tāpēc devās atpakaļ to meklēt. "Es nevienā brīdī nedomāju – man bija sekss ar princi Hariju! Nē, patiesībā man tas likās traki, jo biju pārgulējusi ar savu draugu. Mēs pārkāpām sarkanās līnijas," – stāsta Saša.





















Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

Un tieši šis arī esot pielicis punktu uz mūžiem draudzībai ar princi Hariju. Viņi vairs nekad netikās un nerunāja viens par otru.

Un, ja vien Harijs tagad nebūtu grāmatā pieminējis šo notikumu, piesaucot arī nepareizu savu vecumu un nodēvējot viņu par “vecāku sievieti”, Saša atzīst – visticamāk, nekad šo tēmu vairs pat nepieminētu. Jo viņa tagad ir laimīgi precējusies, viņai ir divi bērni un viņa aizraujas ar motosportu. Kā viņa smejas – šobrīd viņas dzīve, protams, pamatīgi atšķiras no tās, kāda tā ir princim Harijam viņa Kalifornijas mājā.

