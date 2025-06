FOTO. “Eleganti! Katrai dāmai skapī tvīda kostīmu!” Stiliste komentē 3 eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tērpus Krista Draveniece

Foto kolāža: LA.LV.

Politika, cieņa un…mode? Par stilu esam pieraduši runāt aktieru, mūziķu un stilistu aprindās, bet LA.LV. pievēršas modīgākajām dāmām politikā un, ja rakstām par sievietēm, kuras pieņem svarīgus lēmumus, nav iespējams nerunāt par bijušo prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. Kopā ar stilisti Lauru Punculi vērtējam trīs Vīķes-Freibergas publisko pasākumu tērpus.

1. Vaira Vīķe-Freiberga vienmēr ietur brīnišķīgu formālu stilistiku

Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvas ieguvēja – Valsts eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga par monogrāfiju angļu valodā “The logic of poetry. Structure and poetics of the Latvian Dainas” Latvijas Literatūras gada balvas nominantu apbalvošanā.

Kā tērpu komentē stiliste? “Vaira Vīķe-Freiberga vienmēr ietur brīnišķīgu formālu stilistiku. Mani mulsina bēšās piedurknes un apkakles zona. Ja apkakle būtu ar kleitas rakstu un piedurknes smaragdzaļā krāsā – tērps izskatītos izsmalcinātāk. Tāpat pie žabo elementa papildus kaklarota ir lieks elements. Kopumā kleitas fasons izskatās lieliski.”

2. Katrai dāmai skapī tvīda kostīmu

Foto: Paula Čurkste/LETA

Valsts eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga ierodas uz Igaunijas vēstniecības Latvijā atklāšanas pasākumu.

Stiliste: “Brīnišķīgs tēls. Tvīda kostīmi ir ārkārtīgi izsmalcināti. Iesaku visām sievietēm tādu ieviest, ja vēlaties par sevi radīt elegantas, dārgas sievietes tēlu. Arī rozā krāsa ir izvēlēta brīnišķīgi.”

3. Mazāk kontrastains raksts dotu vēl lielāku efektu!

Foto: Zane Bitere/LETA

Ministru kabineta balvas laureāte, Valsts eksprezidentei Vaira Vīķe- Freiberga ar saņemto balvu par nozīmīgu ieguldījumu demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību aizsardzībā, sociālā taisnīguma un morālo vērtību stiprināšanā, kā arī Latvijas starptautiskā tēla veidošanā, veicinot Latvijas dalību Eiropas Savienībā un NATO svinīgajā balvas pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

“Kleitai ir ļoti smags raksts, kas piestāvēs reti kam. Šajā gadījumā tas vizuāli pārspēj eksprezidentes kundzi. Ko noteikti negribētos darīt, jo visam uzsvaram ir jābūt uz personu, nevis tērpu. Kleita pati par sevi ir laba, bet gribētu to ar mazāk kontrastainu rakstu.” Puncule iesaka.

