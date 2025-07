Lepni vecāki – Velsas princis un princese otrdien sociālajos tīklos publicēja jaunu prinča Džordža fotogrāfiju, atzīmējot viņa 12. dzimšanas dienu, informē cnn.com.

Dzimšanas diena iezīmē pēdējo gadu pirms pusaudžu vecuma nākamajam troņmantniekam – Džordžs ir otrais rindā uz Lielbritānijas troni. Attēlā viņš redzams smaidīgs un mierīgs, pozējot pie koka vārtiem lauku vidē. Viņš ģērbies baltā rūtainā kreklā un brūnā vilnas jakā, bet uz kreisās rokas nēsā draudzības rokassprādzi.

Līdz ar fotogrāfiju Velsas princis un princese publicēja arī sirsnīgu video montāžu, kurā redzami visi trīs bērni rotaļājoties ārā. Vienā brīdī Džordžs un viņa māsa Šarlote nēsā savu jaunāko brāli – princi Luisu.

“Daudz laimes princim Džordžam 12. dzimšanas dienā!” – tā rakstīts attēla parakstā platformā “X”, pievienojot arī dzimšanas dienas kūkas emocijzīmi.

12 today! 🎉 pic.twitter.com/UqYj4Y97QM

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2025